Россия близка к достижению поставленных целей спецоперации на Украине, стратегическая инициатива на всех участках принадлежит российским военнослужащим. Об этом в интервью журналу «Разведчик» заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«Стратегическая инициатива на всех участках принадлежит нам, мы близки к достижению поставленных целей, тогда как ВСУ находятся на грани развала, а режим [президента Украины Владимира] Зеленского полностью утратил легитимность и, как следствие, договороспособность», — сказал он.

По словам директора СВР, анализ имеющихся у спецслужбы данных продемонстрировал, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением атак со стороны спецслужб Великобритании и США.

«Запад поставил перед собой амбициозную цель разорвать не только экономические, политические, но и глубинные исторические и гуманитарные связи между нашими странами. <…> При этом американская «одержимость» Украиной начинает оказывать разрушительное воздействие на всю выстроенную Вашингтоном глобальную финансовую и военно-политическую систему», — пояснил Нарышкин.

Также глава СВР отметил, что США теряют инициативу на всех фронтах: от Ближнего Востока до Азии и Африки.

Он также предположил, что в среднесрочной перспективе Запад может попытаться развязать глобальный вооруженный конфликт с эпицентром в Евразии.

«Такой, знаете, проверенный способ мирового капитала выйти из кризиса. Обнадеживает, однако, что Вашингтон и Лондон — далеко не единственные, кто, как они сами говорят, связан общими ценностями. В мире появились новые, не менее устойчивые группы стран», — добавил Нарышкин.

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