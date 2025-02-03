Новые власти Сирии не ставят вопрос об уходе России из страны. У Москвы и Дамаска нет особых разногласий по поводу военной базы в Тартусе. Такое мнение руководитель «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН, профессор Ирина Звягельская высказала в программе «Что это было» на RTVI.

Звягельская призвала не впадать в большой пессимизм относительно перспектив российского присутствия в Сирии.

«Пока вопрос с базой в Хмеймим, может быть, более остро стоит. Что касается военно-морской базы в Тартусе, то пока вроде бы там особых разногласий нет, она может остаться. Вообще, вопрос о том, что мы завтра уходим, не стоит, и нынешнее сирийское руководство так его не ставит», — сказала собеседница RTVI.

Новые власти Сирии выдвигают Москве определенные условия, но с прагматической точки зрения им «нет смысла слишком давить на Россию», считает профессор. По ее мнению, перспективы улучшения отношений с Западом «выглядят радужно сегодня», но сирийцы понимают, что к ним будет предъявлена «масса дополнительных требований», которые касаются прав женщин, проблемы федеративного устройства страны и так далее.

«Этот список можно сделать очень и очень длинным. Всё это, безусловно, прилетит из Европы, и в таком случае иметь некий контрбаланс в плане хороших отношений с Россией тоже совсем не помешает», — пояснила Звягельская.

Россия также может оказать определенную помощь в восстановлении Сирии, отметила собеседница RTVI.

По словам Звягельской, в Сирии «всё очень быстро меняется».

«Тут нужно отслеживать просто день за днем, что происходит на самом деле. Насколько я понимаю, при всех сложностях результаты переговоров, которые там вела делегация во главе с нашим замминистра [иностранных дел Владимиром] Богдановым, они в целом были вполне позитивны», — добавила она.

Война и базы

России принадлежат два военных объекта в Сирии — пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. База в Тартусе находится с 1971 года. Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана в 2015 году.

В конце 2024 года сирийские антиправительственные силы во главе с группировкой боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ*) вошли в Дамаск и объявили о свержении президента Башара Асада. Он получил убежище в России. Новые власти Сирии отменили конституцию, временным президентом страны был назначен лидер ХТШ* Ахмед Шараа (известен как Абу Мухаммед аль-Джулани).

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что пока не знает, оставит ли Россия свои базы в Сирии, это зависит от совпадения интересов с новыми властями. Он также сказал, что обе базы можно использовать для доставки гуманитарной помощи.

В конце января замглавы МИД Владимир Богданов рассказал журналистам, что российская делегация посетила Дамаск и провела переговоры с новыми сирийскими властями. «Встреча в целом прошла конструктивно, хорошая атмосфера была. Но мы понимаем, насколько сложная ситуация», — сказал он.

По данным СМИ, на переговорах новые власти Сирии попросили Россию о компенсациях «для восстановления доверия с сирийским народом». Источник Reuters сообщил, что новый лидер Сирии Ахмед Шараа также якобы потребовал от Москвы выдать Асада. В Кремле отказались комментировать эти данные, но отметили, что контакты с сирийскими властями продолжатся.

*организация признана в России террористической и запрещена