Михаилу Пичугину, выжившему после двухмесячного дрейфа на лодке в Охотском море, не стали предъявлять обвинение по делу о гибели его брата и племянника. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Пичугина допросили по уголовному делу как свидетеля, уточнили в ведомстве. В начале августа Пичугин, его брат и 15-летний племянник выдвинулись на катамаране «Байкат 470» к Шантарским островам для наблюдения за китами. На обратном пути катамаран попал в шторм, сбился с курса и потерял управление, оставшись без якорей, двигателя и весла.

Лодка дрейфовала 67 дней, в середине октября ее случайно обнаружил рыболовецкий траулер «Ангел». Рыбаки подняли Пичугина на борт. Брат и племянник мужчины умерли во время дрейфа от истощения, их тела были привязаны к лодке.

Сам Пичугин рассказал, что выжил «с Божьей помощью». Он собирал дождевую воду, питался размоченным горохом, крупой и сублимированной лапшой. Согреться ему помогал спальник с верблюжьей шерстью. За время дрейфа мужчина похудел на 50 кг.

Путешественников искали на вертолетах, но безуспешно. Поиски осложнялись плохой погодой, а также отсутствием точной информации об изначальном местонахождении лодки и данными о ее маршруте. Пичугин после спасения провел две недели в больнице, набрав за это время 9 кг.

По факту инцидента в Охотском море было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем гибель двух человек (ст. 263 УК).