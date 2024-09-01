На месте крушения вертолета Ми-8 компании «Витязь-Аэро» найдены тела 17 погибших, передает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ. Поиски тел остальных пяти человек, находившихся на борту, отложены до утра 2 сентября. По предварительным данным, выживших при падении воздушного судна нет, сообщают в оперативных службах.

Камчатские СМИ уточняют, что спасатели разбили лагерь для ночевки, а пешие группы поисковиков возвращаются в пункт постоянной дислокации.

«На месте находятся семь спасателей поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю», — говорится в сообщении.

Расследованием крушения Ми-8 займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) при участии специалистов Росавиации.

«Расследование будет вестись в соответствии с правилами расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации. Ключевая цель расследования — установление причин катастрофы и принятие мер по их предотвращению в будущем», — пишет в своем телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Вертолет мог разбиться из-за ошибки экипажа, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«По предварительным данным, причина — ошибка экипажа. В условиях плохой видимости вертолет врезался в сопку», — уточнил собеседник агентства.

Восточное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК), на место выехала оперативно-следственная группа.

Напомним, утром 1 сентября МЧС сообщило об обнаружении обломков пропавшего накануне Ми-8 на высоте 900 метров неподалеку от места, откуда борт последний раз выходил на связь. В ведомстве пояснили, что поиски места крушения осложнялись горным рельефом местности и неблагоприятными метеорологическими условиями. Были задействованы 60 человек и 15 единиц техники.

Разбившийся вертолет совершал перелет из района вулкана Вачкажец, откуда забрал туристов, на площадку Николаевка в 17 км юго-западнее аэропорта Елизово. На борту находились финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой Полиной — они приехали на Камчатку в отпуск и отправились на экскурсию к вулкану.

Как сообщает Mash, вертолетом управлял пилот Денис Блещик. Также на борту находились основатель сообщества туроператоров «Большая страна» Михаил Репников и его жена Юлия — соосновательница клуба гидов и организатор поездок на Камчатку. Канал публикует полный список людей, летевших в вертолете.