Американский журналист Такер Карлсон, который в феврале взял интервью у президента России Владимира Путина, стал ведущим на российском телевидении. Первый выпуск шоу TUCKER, доступный на платформе «Смотрим.ру», был посвящен обсуждению клещей и болезни Лайма. Программа вышла в субботу, 18 мая.

Во время эфира Карлсон беседовал с автором медицинских книг Крис Ньюби. Она, как следует из описания видеоролика, рассказала журналисту, что «опыты в американских биолабораториях» приводят к жертвам среди населения самих США.

По словам Ньюби, болезнь Лайма и другие заболевания «начали активно распространяться, когда в США вышла на пик программа по созданию биологического оружия», говорится в описании интервью на «Смотрим.ру».

«Все подробности — в совместном проекте телеканала “Россия 24” и YouTube-канала “Карлсон ТВ”», — сказано в сообщении.

В интервью Карлсон говорит с собеседницей по видеосвязи, за его спиной виден логотип его собственного потокового сервиса Tucker Carlson Network — TCN.

Такер Карлсон — экс-ведущий телеканала Fox News, известный критикой американского правительства. О его увольнении с Fox News стало известно в апреле 2023 года.

В начале февраля 2024 года Карлсон приехал в Москву, где взял большое интервью у российского президента, которое набрало сотни миллионов просмотров. В апреле журналист взял интервью у основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова.

Позже выяснилось, что, находясь в России, Карлсон поговорил и с философом Александром Дугиным, которого называют «идеологом русского мира». Интервью с Дугиным было опубликовано в конце апреля.

Председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев ранее говорил агентству ТАСС, что в СЖР готовы принять Карлсона в свои ряды, если тот со своей стороны будет готов «платить регулярно членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста».