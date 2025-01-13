Причиной пожара в районе Палисейдс округа Лос Анджелес, мог стать запуск фейерверков в новогоднюю ночь. Об этом сообщило The Washington Post после опроса свидетелей, а также анализа фото- и видеоматериалов.

В ночь на 1 января пожарные выехали для ликвидации пожара в районе Пасифик-Палисейдс, площадь которого занимала около 12 тысяч кв. м. Несмотря на слабый ветер, на его локализацию ушло 4 часа. По мнению экспертов, опрошенных изданием, собранные материалы говорят о том, что в этом районе сохранялся риск повторного возгорания.

Как следует из радиозаписей пожарного отделения округа Лос Анджелес, прослушанных журналистами, крупный пожар, который начался 7 января, занялся неподалеку от места первоначального пожара. В ходе изучения фотографий, сделанных со спутника, также было установлено, что новый пожар начался в окрестностях новогоднего возгорания.

О том, что причиной пожара на участке хребта Темескаль в горах Санта-Моники в новогоднюю ночь мог стать пуск фейерверков, рассказали журналистам местные жители. По словам одного из очевидцев, пожелавшего сохранить анонимность, пожар начался по вине «идиотов», которые запустили их через 20 минут после полуночи.

Официальные лица заявили, что на определение точной причины пожара могут уйти недели или даже месяцы. Издание отмечает, что по сообщениям местных жителей, которые позднее были подтверждены записями радиопереговоров, из-за нехватки кадров и большого числа возгораний, пожарные не смогли так же оперативно отреагировать на пожар 7 января.

Предыдущие вспышки повторных возгораний от Колорадо до Калифорнии, неоднократно становились причиной самых катастрофических и смертоносных лесных пожаров в США, напоминает The Washington Post. Летом 2024 года калифорнийские власти инициировали в соцсетях кампанию, направленную на информирование жителей о риске новых возгораний в местах, где ранее был ликвидирован пожар, так как огонь может продолжать тлеть незамеченным под землей или внутри деревьев на протяжении недель.

В то же время представитель окружного пожарного отделения признался в разговоре с изданием, что в Лос Анджелесе отсутствует практика выставлять дежурства рядом с местами ликвидированных пожаров во избежание повторных возгораний. Как пишет издание, число жертв пожара в Калифорнии увеличилось до 24 человек, около 12 тысяч домов было уничтожено. Сообщалось, что 11 января удалось добиться успехов в борьбе с огнем благодаря снижению скорости ветра и высокой влажности, однако ситуация может резко ухудшиться 13-15 января, предупредили журналисты.