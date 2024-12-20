Страны Евросоюза всерьез обсуждают отправку военнослужащих на Украину в случае прекращения огня, но речь не идет о том, чтобы объединять миротворческие силы под флагом НАТО, пишет The Washington Post.

«Подобные силы не будут объединяться под флагом НАТО, поскольку для этого потребуется консенсус среди членов альянса, а Россия считает это нецелесообразным вариантом», — отмечает газета.

По данным издания, переговоры все еще находятся на ранней стадии, в том числе из-за того, что прекращение боев сейчас кажется отдаленной перспективой. Источники WP пояснили, что участвовавшая в обсуждениях группа европейских стран может направить свои силы, чтобы они помогли поддерживать прекращение огня или играли роль «сдерживающего фактора» для России в дальнейшем.

«Европейские соседи и союзники Украины хотят предоставить ей рычаги влияния перед началом переговоров — и гарантировать, что их собственные интересы в сфере обороны будут защищены в любой сделке», — пишет газета.

В ЕС рассматривают это как один из вариантов гарантий безопасности для Украины до ее вступления в альянс, добавила WP.

Ранее Reuters со ссылкой на официальных лиц и дипломатов ЕС писало, что в ЕС обсуждают отправку войск на Украину в случае прекращения огня или заключения мирного соглашения, поскольку избранный президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что не будет вводить туда американские войска для обеспечения безопасности.

Собеседники агентства считают, что основную часть европейского воинского контингента, который может быть размещен на Украине, составят представители крупных стран ЕС — Франции, Германии, Италии и Польши, — а также Великобритании.

В начале декабря глава МИД Люксембурга заявил, что отправка европейских военных на Украину «означает войну» с Россией и спровоцирует «настоящий массовый пожар», которого ЕС до сих пор удавалось избегать. Возможность такой отправки допустила новая глава евродипломатии — экс-премьер-министр Эстонии Кая Каллас.