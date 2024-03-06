Первая леди Украины Елена Зеленская и вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия отказались посетить в четверг, 7 марта, ежегодное обращение президента США Джо Байдена к Конгрессу «О положении страны». Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По словам источников издания, в Белом доме планировали, что Зеленская и Навальная во время обращения американского президента будут сидеть рядом с первой леди США Джилл Байден. Как пишет WP, образ Зеленской и Навальной, которые обе являются «символом сопротивления президенту России Владимиру Путину», стал бы «мощным фоном для обращения президента Байдена на совместном заседании Конгресса».

Вместе с тем неназванные собеседники газеты, знакомые с ходом переговоров в Киеве, рассказали, что возможное присутствие Навальной якобы вызвало «дискомфорт» у украинской стороны. Причина, как утверждается, состоит в том, что Навальный, хотя и «рисковал своей жизнью, выступая против Путина», когда-то не выступал однозначно против присоединения Крыма к России.

Только после начала Россией полномасштабных военных действий Навальный высказался в поддержку возвращения к международно признанным границам Украины 1991 года, чего многим украинцам показалось недостаточно, отмечает издание.

По словам пресс-секретаря Навальной Киры Ярмыш*, отказ вдовы Алексея Навального от участия в мероприятии связан с усталостью.

«Юлию действительно приглашали, и она рассматривала возможность поехать, но я думаю, что все забывают обстоятельства, на фоне которых разворачивались события. Муж Юлии умер две недели назад. Все это время она была в разъездах. Сегодня первый день, когда она вообще была дома», — пояснила Ярмыш*.

Представитель Белого дома заявил в разговоре с WP, что решение Зеленской не присутствовать на обращении Байдена, вероятно, было вызвано «конфликтами в расписании». В офисе первой леди Украины сказали, что она не сможет присутствовать на обращении Байдена из-за того, что у нее запланированы другие мероприятия.

Один из источников WP отметил, что Белый дом, вероятно, не информировал Киев о том, что Навальная решила не присутствовать на мероприятии. Однако, говорят собеседники издания, ее присутствие было не единственной проблемой для украинцев. Другая проблема, как указывает газета, — то, что Киев «считается слишком связанным с Байденом» и что страна пытается «не обидеть республиканцев», которые могут получить контроль над Белым домом в зависимости от исхода президентских выборов в США.

Ожидается, что в ходе обращения в четверг Байден призовет республиканцев Палаты представителей одобрить финансирование для Украины «как можно быстрее», отмечает WP со ссылкой на чиновника Белого дома.

Алексей Навальный погиб 16 февраля в колонии «Полярный волк». Соратники Навального считают его смерть убийством и возлагают вину на руководство России. Такой же позиции придерживается вдова Навального Юлия, которая 19 февраля пообещала продолжить дело своего покойного супруга. В Кремле заявили, что оставят без комментариев «голословные, хамские обвинения».

* внесена Минюстом России в реестр иноагентов