Контакты Северной Кореи с Россией оказались в несколько раз более интенсивными, чем с Китаем, пишет газета The Wall Street Journal. По ее оценке, лидер КНДР Ким Чен Ын совершил в этом плане «резкий поворот».

Издание ссылается на информацию посвященного Северной Корее сайта NK Pro, который сообщил, что в 2024 году КНДР и Россия направили друг к другу более 40 дипломатических, экономических и военных делегаций. Этот показатель в четыре раза выше числа аналогичных контактов Пхеньяна с Пекином.

Помимо того, Ким Чен Ын отправил президенту России Владимиру Путину более десятка писем, что втрое превышает объем его переписки с главой Китая Си Цзиньпином. Вдобавок россияне могут отдыхать в Северной Корее, тогда как у китайцев пока нет такой возможности, пишет WSJ.

По мнению авторов материала, Москва и Пхеньян могут получить друг от друга то, чего им не может предложить Пекин: России нужны «живая сила и боеприпасы», а КНДР — оружейные технологии.

«Китай явно сталкивается с реальностью того, что он теряет влияние на Пхеньян, в то время как Россия это влияние приобретает», — считает Эрик Балльбах, научный сотрудник Корейского фонда в Немецком институте международных отношений и безопасности.

Китай зачастую проявляет солидарность с Россией и КНДР в вопросах глобальной политики: в частности, Пекин не стал осуждать российскую военную операцию на Украине, называя боевые действия «кризисом», пишет WSJ. Однако предполагаемое размещение северокорейских войск на территории России создает для КНР «новые риски», считает издание.

По оценке чиновников США, в Курской области дислоцированы порядка 8 тыс. северокорейских военных, которые якобы уже в ближайшие дни могут начать участвовать в боевых действиях.

Как полагает WSJ, озабоченность Китая в этой связи вызывает вопрос о том, приведут ли действия Северной Кореи к усилению военного партнерства между США, Западной Европой и их союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пекин считает, что продвижение НАТО в АТР наносит ущерб его интересам и региональной стабильности.

В КНДР данные о переброске северокорейских военных в Россию назвали «беспочвенными слухами». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал скептически относиться к этим данным, а сам Путин в этом контексте напомнил о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР, в котором есть статья 4 о взаимной военной помощи.