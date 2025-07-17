Капитан самолета Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, который разбился 12 июня, мог отключить переключатели, контролирующие подачу топлива к обоим двигателям судна. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники и информацию, полученную из записи «черного ящика».

По данным WSJ, командир самолета Air India — Сумит Сабхарвал — выключил передатчики сразу после взлета. Второй пилот Клайв Кундер удивился этим действиям и запаниковал, в то время как Сабхарвал якобы сохранял спокойствие, отмечает издание. Примерно через 10 секунд оба переключателя вернулись в исходное положение, но самолет потерпел крушение. Погибли 242 человека, один выжил.

В отчете индийского бюро по расследованию авиационных происшествий указано, что один из пилотов спросил другого, почему тот решил изменить положение передатчиков, но второй пилот начал это отрицать. О ком именно из пилотов идет речь — в документе не уточняется. Также в отчете не говорится, было ли отключение тумблеров случайным или преднамеренным.

В предварительном отчете индийских властей также не было сделано никаких выводов о том, почему были отключены системы. Документ не исключает конструктивные недостатки или проблемы с техническим обслуживанием.

По словам бывшего высокопоставленного сотрудника национального совета по безопасности на транспорте, до того, как в двигателях прекратили подачу топлива, в отчете не было указано ничего необычного.

«Ничто не заставляло экипаж выполнять экстренные действия, испытывать стресс или вообще что-либо делать, кроме как поднять носовую часть и убрать шасси, как они делали много раз до этого», — сказал он.

Исполнительный директор Air India Кэмпбелл Уилсон призвал не делать преждевременных выводов о катастрофе, поскольку расследование «далеко от завершения». Источники WSJ отмечают, что новые детали расследования укрепили уверенность некоторых американских официальных лиц, что следователи должны пересмотреть произошедшее, как если бы оно произошло на территории США. Издание напоминает, что Вашингтон привлекает к изучению несчастных случаев ФБР, если власти считают, что произошло потенциальное преступление, а не нарушение правил безопасности.

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, следовавший рейсом AI171 из Ахмадабада в Лондон, потерпел крушение 12 июня. Воздушное судно разбилось в жилом районе вскоре после взлета, рухнув на здание медицинского общежития.

На борту находились 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Согласно данным Reuters, среди пассажиров были 169 индийцев, 53 британца, 7 португальцев и 1 канадец. Как сообщает NDTV, единственным выжившим оказался британец индийского происхождения.

Трагедия также унесла жизнь 33 людей на земле, среди которых местные жители, студенты-медики, случайные прохожие, местные продавцы еды и напитков, которые обычно торговали возле общежития.