Попытки администрации президента США Джо Байдена отправить на Украину военную технику на миллиарды долларов до того, как он покинет свой пост, сталкиваются с серьезными логистическими препятствиями и вызывают опасения, что эти поставки приведут к истощению и без того ограниченных запасов Пентагона, заявили американские официальные лица газете The Wall Street Journal (WSJ).

Возникшие проблемы подчеркивают, насколько сильно победа Дональда Трампа на президентских выборах нарушила возглавляемую США кампанию по оказанию помощи Украине, считает издание. Оно подчеркивает, что украинские войска «потерпели серьезные неудачи на поле боя» и особенно остро нуждается в бесперебойных поставках западного оружия и боеприпасов.

До сих пор остаются неизрасходованными более $7 млрд, выделенных Пентагону на передачу вооружения Украине из его запасов, — как и свыше $2 млрд финансирования долгосрочных контрактов на поставку военного оборудования для Киева.

Хотя Трамп, пообещав после прихода к власти быстро прекратить украинский конфликт, не излагал этот свой план детально, чиновники из администрации Байдена опасаются, что новый президент сократит поставки оружия на Украину, чтобы убедить ее сесть за стол переговоров. Поэтому Вашингтон пытается до январской инаугурации Трампа направить Киеву как можно больше военной помощи, чтобы «дать Украине более сильную позицию на переговорах и укрепить ее обороноспособность».

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По словам представителя Пентагона, до президентских выборов администрация Байдена планировала предоставить Украине оставшуюся помощь до апреля 2025 года, но из-за победы Трампа им пришлось пересматривать весь график.

По словам высокопоставленного представителя администрации США, в ответ на активизацию российских беспилотных и ракетных атак Пентагон отправляет на Украину более 500 перехватчиков для системы противоракетной обороны Patriot и Национальной усовершенствованной ракетной системы «земля-воздух» (NASAMS), которые, как ожидается, прибудут в ближайшие недели. Эти поставки должны удовлетворить потребности Украины в противовоздушной обороне до конца этого года, пояснил источник.

В пятницу администрация Байдена заявила, что отправит «небольшое количество подрядчиков» для помощи Украине в ремонте и обслуживании F-16 и других систем. Пентагон подтвердил, что разрешает своим контрагентам работать на украинской территории, чтобы ускорить возвращение поврежденной военной техники на поле боя.

Еще в августе администрация Байдена отвергала такую возможность, но с тех пор очень много оружейных систем и военной техники, поставленных Украине, пришли в негодность, а ремонтировать их приходится в Румынии, Польше и других странах НАТО, что очень затягивает процесс. «Обеспечение боеспособности этих систем вооружения имеет решающее значение для защиты Украины», — говорится в заявлении Пентагона.

Высокопоставленный американский чиновник заявил WSJ, что необходимость ускорить поставки оружия Украине «вызывает большую озабоченность», особенно по поводу систем ПВО. По словам источника, рассматриваются разные варианты, включая выкуп оружия у других стран для последующей передачи Киеву.

Украинские власти настаивают на поставке дополнительных армейских тактических ракетных комплексов (ATACMS), заявляя, что они позволят наносить удары далеко за линией фронта России. Пентагон не спешит удовлетворять это требование, отмечая, что Россия вывела самолеты и другие ценные цели из зоны досягаемости ATACMS.

Администрация Байдена так и не разрешила ВСУ использовать американские ракеты для ударов вглубь России, а министр обороны США Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу президента Украины Владимира Зеленского сделать приоритетной поставку ATACMS Киеву по сравнению с другими получателями по контрактам Пентагона.

Два чиновника США и советник украинского правительства рассказали, что, как объяснил Остин Зеленскому, разрыв давних соглашений с другими клиентами был бы «большой проблемой». Другой источник сообщил, что администрация Байдена просит союзников отправить Украине ракеты из их арсеналов.

По словам высокопоставленного американского чиновника и бывшего чиновника Пентагона, проинформированного о ходе обсуждений, у США также ограничены запасы авиационных боеприпасов, которые он может отправить Украине для снаряжения истребителей F-16. ВСУ используют эти самолеты в первую очередь как средство ПВО, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники.