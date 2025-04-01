Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на достижение сделки по Украине, напомнив, что в противном случае Вашингтон готов ввести вторичные пошлины на российскую нефть. Об этом сообщает CNN.

По словам Трампа, он хочет убедиться, что президент России Владимир Путин «доведет дело до конца», и думает, что так и будет.

«Я не хочу вводить вторичные пошлины на его нефть. Но я думаю, что я сделал бы что-то, если бы считал, что он не выполняет свою работу», — добавил американский лидер.

30 марта Трамп пригрозил новыми ограничениями против экспорта российской нефти, если перемирие на Украине не удастся заключить по вине российской стороны. Он пояснил, в этом случае «25-процентный тариф на нефть и другие продукты, продаваемые в США, вторичные тарифы» будут введены в течение месяца.

Американский лидер тогда же заявил, что «очень зол» на Путина после его предложения обсудить введение на Украине временного управления под эгидой ООН. По мнению российской стороны, такой шаг даст возможность провести на выборы и привести к власти «дееспособное и пользующееся доверием» правительство, с которым Москва могла бы вести переговоры.

Накануне Трамп сказал, что у России есть крайний срок по достижению договоренностей насчет прекращения боевых действий на Украине. При этом президент США объяснил, что не думает, что Москва затягивает, и заявил об уверенности в намерении России заключить сделку.