Реализация планов президента США Дональда Трампа по Украине неприемлема для России, заявил в беседе с RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Если Вашингтон получит контроль над Украиной через ее ресурсы и инфраструктуру, там потенциально могут разместиться военные базы и ракеты, не исключил Соболев.

«Будут войска, базы, ракеты»

«Трамп не наш! Если он осуществит те свои замыслы, о которых все время говорит, — для нас это неприемлемо. Это мое личное мнение. Это неприемлемо для нас. Это хуже, чем Байден, который спотыкался, падал и все остальное. Это значительно хуже», — заявил депутат.

США руководствуются только своими национальными интересами и сейчас откровенно нацелены на природные ресурсы Украины, ее инфраструктуру и энергетические объекты, перечислил Соболев. Заполучив все это, Америка будет защищать «свою собственность», как это было в Ираке, Сирии и других странах, считает он.

«Если он [Трамп] возьмет под контроль Украину <…>, естественно, США будут эту свою собственность защищать <…> — вводом туда войск, будут там базы. Ракеты средней и меньшей дальности будут — не будут? Это большой вопрос. <…> Я вам более скажу: даже если только Западная Украина останется, они такую сделают анти-Россию…» — описал Соболев возможную перспективу.

В дальнейшем, когда Трампа сменит другой лидер, он может оказаться «еще более агрессивным» по отношению к России и ее руководству.

«И там [на Украине под контролем США] появятся ракеты. И Украина, оставшаяся, в НАТО вступит, никаких сомнений нет», — полагает депутат. Поэтому Россия должна достичь целей военной операции по «денацификации и демилитаризации», подчеркнул Соболев.

«У них военный зуд»

По мнению парламентария, дискуссии о переменах в отношениях между Россией и США, которые начались с приходом Трампа, — «это разговоры одни».

«В конечном итоге, для Запада главная цель — это нанесение стратегического поражения России. То есть Россия должна прекратить свое существование как самостоятельное, суверенное, независимое государство. Это, конечно, цель Запада. Конечно, лидером Запада являются США», — изложил свою точку зрения Соболев.

Он напомнил, что Трамп руководствуется желанием тратить меньше средств на конфликт вокруг Украины и «хочет сделать США снова великими». «Он отстаивает национальные интересы США, и больше ничего. И в отношении Европы, и тем более в отношении России», — сказал член оборонного комитета.

По его мнению, Трамп «не против», чтобы в Украину вошли войска европейских стран, у которых «там тоже есть собственность».

«И они раз в сто лет, у них такой зуд военный, хотят нанести России стратегическое поражение. И до Наполеона хотели, и Наполеон хотел, и Гитлер хотел, и так далее. Но каждый раз мы собирались и отражали эту агрессию. И нужно делать все, чтобы мы были способны сделать это и в этот раз», — заявил Соболев.

«Трамп, конечно, зол на Путина»

Соболев также прокомментировал слова Трампа, который заявил, что «зол» на президента России Путина из-за того, что тот поднял вопрос о смене власти на Украине.

«Слова Трампа, что вот он зол на Путина: ну, конечно он зол. При этом, возможно, один из вариантов, — может быть, это дипломатический ход <…>», — заключил Соболев.

«России не досталось ничего»

Рассуждая о возможной разработке российских ресурсов, в том числе редкоземельных, совместно с США, депутат задался вопросом, насколько это экономически соответствует национальным интересам. При этом Соболев напомнил о нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», от которых, по его словам, «мы не получали ничего».

«Они черпали нашу нефть — и американцы, и японцы. И что от этого России? Семь миллиардов инвестиций, а что от этого России досталось? Ничего», — оценил парламентарий.