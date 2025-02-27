Актер Данила Козловский рассказал о «поставленной точке» в судебном споре с активистом и руководителем Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталием Бородиным, который обвинял его в экстремизме и дискредитации российской армии.

«С Бородиным поставлена точка. Мне было важно защитить репутацию от этого бреда, потому что: 1. Я живу в Москве. 2. Я никуда не «убегал». 3. Я дома. 4. Я никогда не переставал любить свой дом», — написал Козловский на своей странице в Instagram*.

К своему сообщению актер прикрепил скриншот поста из телеграм-канала Бородина, в котором общественник опубликовал опровержение своих высказываний.

«Сведения <…> признаны судом несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Козловского Данилы Валерьевича», — указано в посте Бородина.

Как следует из карточки дела, решение вступило в силу в 2024 году. Бородин отметил, что продолжает тяжбу в кассации.

Претензии Бородина к Козловскому

Виталий Бородин потребовал проверить высказывания Козловского на экстремизм и дискредитацию российской армии в апреле 2023 года. Бородин заподозрил Козловского в экстремизме из-за интервью, в котором актер якобы призывал людей выходить «поорать в центре города на миллионной акции антиправительственные лозунги». Общественник утверждал, что «призывы Данилы Козловского выходить «недовольным властью» на митинги <…> звучат как призывы к экстремизму».

Тогда же Бородин подготовил запрос в контролирующие органы о проверке Козловского на наличие второго гражданства (американского).

В ответ на эти претензии Козловский заявил, что «не призывал в интервью Ирине Шихман** ни к каким митингам и выкрикиванию лозунгов», а слова, о которых идет речь в доносе Бородина, «были сказаны на съемочной площадке исторического сериала про революцию, перед актерами массовых сцен, на сцене пикета» при объяснении актерской задачи.

Артист отмечал, что Россию на долгий срок не покидал, а лишь периодически ездил в США, где живет его ребенок. Он также подчеркивал, что никогда не имел второго гражданства.

«В Америке у меня живет ребенок, которого я хочу видеть и участвовать в его жизни, как любой нормальный, любящий отец. То, что я на несколько дней уезжал в США в перерывах между спектаклями, не дает основания утверждать, что я «сбежал» из России», — писал Козловский в своем телеграм-канале.

Тогда же актер подал в Пресненский суд Москвы иск к Бородину о защите чести и достоинства, а в сентябре 2023 года выиграл дело. Суд удовлетворил требования Козловского по защите его чести и достоинства — с выплатой компенсации в размере 1 рубля.

После обвинений со стороны Бородина несколько спектаклей с участием Козловского отменили. Его имя убрали из титров фильма «Летучий корабль», а Министерство культуры отказалось выдать прокатное удостоверение на показ сериала «Бар «Один звонок»» с участием Козловского.

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