В мае Япония увеличила объемы импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) из на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Статистические данные опубликовал японский Минфин.

Согласно подсчетам ТАСС, доля СПГ из России во всем объеме этого вида топлива, которая была импортирована в Японию, в мае составила 10,66% при среднегодовом показателе около 9%.

Япония — один из крупнейших в мире импортеров сжиженного газа. На энергоресурсы приходится 65,8% всего импорта, который поступает в страну из России.

Также на 5% выросли закупки российского угля. При этом, как отмечено в торговой статистике, Япония в мае не покупал нефть из России.

Поставки автомобилей в Россию уменьшись на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Накануне Financial Times (FT) писала, что власти Австрии считают, что Евросоюз должен пересмотреть запрет на импорт российского газа после завершения военного конфликта на Украине. По данным газеты, Австрия — одна из немногих стран в блоке, открыто предложившая рассмотреть возможность возобновления импорта российского газа в случае заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

В начале июня газета Politico сообщала, что предложение Еврокомиссии о полном отказе от закупок российского газа к 2027 году не поддерживают Франция и Испания — его крупнейшие европейские покупатели. По словам источников издания, Париж и Брюссель потребовали от ЕС дополнительных юридических и экономических гарантий, прежде чем одобрить инициативу.