США заранее уведомили Южную Корею о своем решении позволить Украине наносить удары по территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом сообщили агентства Yonhap и Korea Times со ссылкой на администрацию южнокорейского президента Юн Сок Еля.

Согласно сведениям изданий, президент США Джо Байден принял решение относительно ракет ATACMS из-за сообщений о возможном присутствии северокорейских войск в зоне боевых действий. По мнению американского лидера, это значит, что украинский конфликт «перешел в новую фазу».

Высокопоставленный чиновник, сопровождавший Юн Сок Еля на саммите G20 в Бразилии, сообщил журналистам, что, хотя Вашингтон поделился своим решением с Сеулом, союзники пока не поднимали вопрос о поставках южнокорейского оружия Украине.

«Как союзники, Южная Корея и США могут при необходимости обмениваться нужным оружием. Однако я хотел бы уточнить, что никаких решений еще не принято и не начато детальное обсуждение, особенно в отношении Украины», — поделился представитель администрации президента.

По его словам, Сеул будет готов оказать поддержку Киеву для «укрепления возможностей самообороны», если Москва и Пхеньян продолжат свое тесное сотрудничество в зоне боевых действий. Тогда Южная Корея может пересмотреть вопрос о поставках дронов на Украину, добавил чиновник.

Газета The New York Times со ссылкой на источники 17 ноября сообщила, что Байден разрешил Украине наносить удары по территории России ракетами ATACMS. По данным агентства Reuters, Украина планирует применить дальнобойное оружие уже «в ближайшие дни».

В то же время телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил, что ракеты ATACMS могут использовать «преимущественно для атак в Курской области».

При этом представитель Белого дома, советник Байдена Джон Файнер публично не подтвердил информацию о предоставленном Киеву разрешении. По его словам, США принимают любые политические решения исходя из ситуации на поле боя.

В Кремле считают, что решение США, если оно действительно было принято, означает «качественно новый виток напряженности». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, уходящая администрация в Вашингтоне намерена предпринять шаги с тем, чтобы «продолжать подливать масло в огонь и продолжать провоцировать нагнетание напряженности вокруг этого конфликта».