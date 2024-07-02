Пять воздушных целей было уничтожено в ходе атаки на Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

Сообщение о воздушной тревоге было опубликовано в телеграм-канале Развожаева в 18.42. Отбой тревоги был объявлен в 19.37. После этого глава Севастополя сообщил о тренировках расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения со стрельбой из стрелкового оружия.

По итогам отражения атаки Развозжаев сообщил о пяти уничтоженных целях в небе над акваторией и в Балаклавском районе. Пострадавших в результате обстрела нет.

Местные жители в соцсетях и пабликах в телеграм-каналах рассказали о возгораниях, которые возникли в двух СНТ, а также о трех поврежденных машинах и выбитых стеклах в нескольких строениях.

— Неделю назад в Севастополе более 150 человек были ранены и четверо погибли в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ. Среди погибших, согласно официальным сообщениям — три ребёнка, включая дочь заместителя мэра Магадана Олега Аверьянова. Все они находились с родителями на пляже. — По версии российских властей, выпущенная Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракета несла на себе кассетную боеголовку и взорвалась над пляжем, отклонившись от курса в результате действий ПВО. При этом Минобороны России назвало произошедшее «преднамеренным террористическим ракетным ударом» пятью ракетами ATACMS. — Украинские власти официально не комментировали сообщения об обстреле пляжа Севастополя. При этом представители Киева отмечали, что Крым является зоной боевых действий, и жители должны держаться подальше от российских военных объектов.

«Отсутствие координации»

Бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук (телеграм-канал «Рыбарь») назвал «неутешительными» выводы после ударов по Севастополю.

В частности, он обратил внимание на факторы «отсутствия координации между органами добывания информации и органами принятия решения в силовых структурах».

«Был зафиксирован факт подъема в воздух трех Су-24М ВВСУ и их взлет со стороны Одессы. Перед этим было зафиксировано перемещение украинских зенитно-ракетных комплексов западного производства в район проведения пусков близ Одессы. В западной части Чёрного моря работал британский самолет-разведчик RC-135. Сразу после ударов в Сети в течение 15 минут появились кадры объективного контроля», — говорится в публикации «Рыбаря».

По словам Звинчука, атака подтвердила невозможность бороться с фотофиксацией «прилетов». Он также выразил уверенность в том, что вопрос о введении «особого правового режима» и пересмотре подходов к принятию решений в условиях продолжающихся боевых действий в Черноморском регионе «не просто созрел — он уже перезрел».

Военный эксперт Борис Рожин (телеграм-канал Collonelcassad), сообщая своим подписчикам и читателям об отмене воздушной тревоги в Севастополе, также отметил, что считает недостаточными меры, которые власти принимают для борьбы с фото- и видеосъемкой работы средств противо-воздушной обороны.

«Губернатор подтвердил 4 сбития. Судя по публикуемым фото и видео, у нас был 1 прилет в Балаклавском районе. Опять же стоит напомнить, что борьба со съемкой работы ПВО и кадров прилетов на текущий момент является неудовлетворительной. В Крыму воздушная тревога отменена. Крымский мост поехал. Чуть ранее сообщалось о воздушной тревоге в Новороссийске», — написал он.

Позднее «Рыбарь» опубликовал в своем телеграм-канале комментарий телеграм-канала «Два майора», связанный с формулировкой «особый правовой режим»:

«Для тех кто не понимает юридических намеков тов. Рыбаря. Особые правовые режимы — это режим контртеррористической операции или военное положение. Это развяжет руки силовикам, контрразведчикам, позволит не допустить отдыха народных масс, в которых точно есть ждуны, вблизи военных объектов. А что поделать. Война идет».