Главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шыхлински (Шыхлинского) задержали в Москве и доставили в Екатеринбург, сообщают источники Е1.ru, URA.ru и 66.ru. В конце июля МВД объявило его в розыск.

Как сообщил источник URA.ru, в настоящее время с Шыхлински проводятся следственные действия. Аналогичную информацию привел собеседник Е1.ru из окружения главы диаспоры. По его словам, правоохранители работают с Шыхлински по одному из уголовных дел, по которым уже прошли задержания.

Адвокаты, которые ранее представляли интересы Шыхлински, не смогли прокомментировать его перемещения. Также на запрос Е1.ru не ответили родственники главы диаспоры. Портал указывает, что его процессуальный статус неизвестен.

Вместе с тем 66.ru утверждает, что в отношении Шыхлински возбуждены два уголовных дела: по статьям об убийстве (ст. 105 УК) и применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). Официально эта информация не подтверждалась.

1 июля Шахина Шыхлински задержали в Екатеринбурге. Его сын Мутвал рассказывал «Коммерсанту», что они с отцом ехали в автомобиле, когда на встречу им выехало несколько автозаков. Их начали просить выйти из машины, «ломали окна», а после погрузили в автозак и увезли в «неизвестном направлении».

Шыхлински-младшего отпустили после опроса, а отца увезли на допрос в СК. Телеграм-каналы публиковали момент задержания мужчин, на кадрах видно, что машина Шыхлински на скорости сдала назад и сбила с ног одного из силовиков, а затем врезалась в другой автомобиль.

После допроса Шыхлински-старшего отпустили, однако вечером 15 июля вновь задержали его сына. Сначала Мутвала Шыхлински отправили в изолятор временного содержания, позднее он был арестован по ст. 318 УК. Суд постановил, что Шыхлински-младший останется под стражей до 14 сентября. Источник URA.RU предполагает, что уголовное дело на отца с сыном могли завести из-за наезда на силовика при их задержании в начале июля.

Шыхлински-старшего объявили в розыск

17 июля собеседник URA.RU сообщил, что Шахина Шыхлински объявили в федеральный розыск. По данным агентства, глава диаспоры и его семья не выходили на связь с 7 июля. После этого появились слухи, что мужчина может находиться на лечении.

Источник URA.RU утверждал, что Шыхлински мог скрываться на территории азербайджанского посольства в Москве. По неофициальным данным, в его квартире в Екатеринбурге был проведен обыск.

30 июля МВД официально сообщило, что Шыхлински был объявлен в розыск. По какой именно статье — не уточняется.