Председатель Свердловской областной общественной национально-культурной организации «Азербайджан-Урал», глава азербайджанской диаспоры в регионе Шахин Шыхлински объявлен в розыск Министерством внутренних дел России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сайт МВД.

В карточке Шыхлински, опубликованной в базе министерства, указано, что основанием для его розыска стала статья уголовного кодекса, но без уточнения деталей.

Ранее местные СМИ писали со ссылкой на осведомленный источник, что Шыхлински «пропал» и может быть объявлен в федеральный розыск. Высказывались предположения о том, что он якобы находится в отеле на территории азербайджанского посольства в Москве.

По словам собеседника URA.RU, Шыхлински и его родственники перестали отвечать на звонки журналистов с 7 июля. Из-за этого уральские СМИ начали распространять слухи о том, что мужчина был госпитализирован и лежит в больнице.

«Блокнот» утверждает, что Шахин Шыхлински входит в «ближний круг» президента Азербайджана Ильхама Алиева. В марте 2006 года он был награжден медалью «Тарагги» («За прогресс»), а в 2022 году — орденом «Дружба», одной из самых привилегированных государственных наград в республике, отмечает издание.

«Зарабатывая в России большие деньги, Шыхлински инвестировал их в развитие Азербайджана. Есть информация, что Шыхлински вкладывал немалые суммы в строительные проекты в Баку и Гахе, а также финансировал реконструкцию автовокзала в родном селе», — говорится в статье «Блокнота».

По словам собеседника URA.RU, в отношении Шыхлински могли возбудить уголовное дело по ст. 318 УК России (применение насилия к представителю власти). По этой же статье завели дело и на его сына — адвоката Мутвала Шыхлински.

Вечером 15 июля Шыхлински-младшего доставили на допрос в областное Следственное управление по Свердловской области, а потом отправили в изолятор временного содержания. Позднее следствие подало в суд ходатайство о заключении задержанного под стражу, и он был арестован. Сегодня, 30 июля, ему продлили срок действия меры пресечения до середины сентября.

Самого Шыхлински-старшего задерживали в начале июля. Его сын тогда рассказывал журналистам, что они с отцом ехали на автомобиле по Екатеринбургу, когда им навстречу выехало несколько автозаков, а затем в их машине «начали ломать окна» и «просить выйти».

Телеграм-канал Baza публиковал видео, из которого следовало, что окруженный силовиками Mercedes Шыхлински на скорости сдал назад и сбил с ног одного из них, а потом врезался в другую иномарку. Из-за этого эпизода на отца с сыном и могли завести уголовное дело, предполагает URA.RU.

В тот раз обоих Шыхлински отпустили после допроса по делу об убийствах и покушении на убийства, подозреваемыми по которому проходят братья Сафаровы. Глава диаспоры и его сын-адвокат имеют в этом деле статус свидетелей, писали уральские СМИ.

Задержания азербайджанцев в Екатеринбурге

В конце июня в Екатеринбурге произошло массовое задержание азербайджанцев с российским гражданством. СМИ писали о задержании 50 человек, при этом под арест к 1 июля отправили пятерых — Бакира, Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых, а также Ахлимана Гянджиева По версии российского следствия, задержанные уроженцы Азербайджана входили в преступную группу, причастную к нескольким убийствам и покушениям на убийство в Екатеринбурге.

В частности, в 2001 году от колото-резаных ран умер бизнесмен Юнис Пашаев, в 2010 году была совершена попытка застрелить предпринимателя Фехруза Ширинова, а в 2011 году получил смертельное огнестрельное ранение в голову гражданин республики Икрам Гаджиев. Следствие считает мотивом раздел сфер влияния в бизнесе.

МИД Азербайджана заявил, что в результате рейдов силовиков «были зверски убиты двое азербайджанцев, несколько человек получили серьезные ранения». Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко выпустила релиз, где говорилось, что один фигурант «скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливаются».

Тела умерших братьев Гусейна и Зияддина Сафаровых 30 июня доставили в Азербайджан и на следующий день захоронили. СМИ страны показали фото тел при осмотре государственной спецкомиссией судмедэкспертов и патологоанатомов, на трупах предположительно имелись обширные гематомы и ссадины. Комиссия пришла к выводу, что братья «погибли в результате жестоких избиений».

Генпрокуроратура Азербайджана возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, пытках и превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.

В Кремле, комментируя возмущение азербайджанской стороны, заявили, что речь идет о событиях, связанных с работой правоохранительных органов, и это «не может и не должно являться поводом для подобной реакции».