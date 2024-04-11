В Тверской области местная полиция, сотрудники ГУ МВД по Московской области и росгвардейцы задержали мотоциклиста, который предположительно убил участкового уполномоченного и тяжело ранил его коллегу из-за схрона с наркотиками в подмосковном лесу. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

«Задержанный в ближайшее время будет доставлен в следственные органы для дальнейшего разбирательства», — написала она, приложив к сообщению видео с задержанным.

На видеозаписи задержанный, сидя на заднем сиденье автомобиля в наручниках, называет свое имя и год рождения. Отвечая на вопросы, звучащие за кадром, он сообщает, что все это время скрывался в лесу, и признает свою вину в нападении на полицейских.

7 апреля сотрудники Отдела полиции по городскому округу Лосино-Петровский МУ МВД России «Щёлковское» устроили в районе подмосковного поселка Фряново засаду на наркодилера в рамках операции «Лес». Ранее там был обнаружен схрон с 2 кг синтетического наркотического вещества.

Когда полицейские попытались задержать приехавшего на мотоцикле наркоторговца, он открыл по ним огонь. Сорокалетний Сергей Ефименко погиб на месте, получив пять огнестрельных ранений, включая два в голову. Его коллега тоже был ранен и получил черепно-мозговую травму, он находится в тяжелом состоянии.

Их обнаружил прохожий на проселочной дороге, он же вызвал скорую и полицию. В регионе был объявлен план «Сирена», но мотоциклист успел преодолеть несколько постов на дорогах и покинул Московскую область. 9 апреля Ирина Волк публиковала ориентировку на подозреваемого — жителя Москвы Василия Бурякова 1980 года рождения.

В отношении него возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК).