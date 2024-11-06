Силовики задержали последнего из шести заключенных, совершивших в конце октября побег из ИК-2 в Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По данным ведомства, шестого осужденного обнаружили на территории Тамбовской области в районе села Полинино. В поисковой операции участвовали сотрудники полиции, представители регионального УФСИН, Росгвардии и ФСБ, отметили в пресс-службе министерства.

Как уточняют RT и РЕН ТВ, беглец — Тургун Абдуллаев — скрывался в заброшенном доме.

По данным телеграм-канала Mash, Абдуллаева удалось найти благодаря сообщению местных жителей, которые обратили внимание на чужака в поселке. По словам местных жителей, мужчина интересовался у них, «в какой стороне Казахстан», куда он планировал сбежать.

Как уточняет канал, Абдуллаева разыскивали при помощи дронов, также был задействован вертолет. Поиски проходили в районе сел Плеханово, Бутырка, Сселки и Желтые пески.

О побеге заключенных стало известно утром 26 октября. Сначала сотрудники ИК-2 заметили подкоп, а затем не досчитались шестерых осужденных.

В УФСИН Липецкой области отмечали, что все сбежавшие — выходцы из Средней Азии. Сообщалось, что среди беглецов было пять жителей Узбекистана и один — Таджикистана.

Спустя несколько часов после обнаружения подкопа силовики задержали первых двух заключенных в Тамбовской области, граничащей с Липецкой. К вечеру 26 октября были задержаны уже пятеро беглецов. Один из беглецов на допросе МВД рассказал, что двое его подельников планировали направиться в Подмосковье, четверо — «на Тамбов», а затем через Казахстан добраться до Узбекистана.

Согласно информации из ориентировок на преступников, Тургун Абдуллаев отбывал срок за изнасилование (ч. 2 ст. 131 УК). Он был осужден на 12 лет колонии строгого режима в конце августа 2023 года.