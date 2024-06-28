Задержана собственница сгоревшего во Фрязино здания, следствие считает, что она не обеспечила безопасность в помещениях, которые сдавала в аренду, говорится в телеграм-канале ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, с 2014 года здание находится в собственности у жительницы Калуги, вступившей в наследство после смерти супруга. В 2019 году решением арбитражного суда умерший собственник признан банкротом и введена процедура реализации его имущества.

«С 2021 года здание находилось в ведении ООО «Исприн», в числе руководства которого оказались люди из близкого окружения собственницы, что позволило ей продолжить получать прибыль от сдачи в аренду помещений, несмотря на то, что имущество здания было в конкурсной массе по делу о банкротстве», — сказано в пресс-релизе.

Как выяснило следствие, вступив в сговор, собственница здания, ее представитель и заместитель генерального директора ООО «Исприн» оказывали арендаторам услуги по предоставлению им помещений, при этом получали от них денежные средства за коммунальные услуги, в частности, за электричество, не обеспечив в свою очередь безопасность услуг. По данным СК, в здании отсутствовал контроль за техническим состоянием электропроводки, а также за соблюдением требований пожарной безопасности помещений.

На допросе у следователя подозреваемая написала явку с повинной и дала признательные показания, сказано в пресс-релизе.

Пожар в восьмиэтажном административном здании начался днем 24 июня и охватил 5 тыс. кв. метров. В СК уточнили, что погибло шесть человек и еще один до настоящего времени находится в больнице.

По данным СК, здание с 2001 года находилось в ведении ООО «Исприн», которое привлечено с целью обеспечения сохранности имущества при проведении банкротства умершего собственника-должника. Ранее были задержаны замгендиректора этой фирмы и представитель собственника здания.

Как отметили в СК, допрошенные арендаторы показали, что фактически пожарную безопасность в здании никто не проверял, несмотря на наличие многочисленных проблем, в том числе с электропроводкой.

«В этой связи следователем возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля (ч.3 ст. 293 УК РФ), в рамках которого в настоящее время проводятся обыски», — добавили в ведомстве.