Предложение Минобороны России обновить координаты границ в Балтийском море носит технический характер и связано с «современными политико-географическими реалиями», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга.

Она отметила, что сегодняшние линии границ в Балтийском море были установлены еще в 1985 году. Минобороны аргументировало необходимость пересмотра прямых исходных линий в Балтийском море тем, что с течением времени в силу природных обстоятельств положение береговой линии и островов меняется, напомнила Захарова.

«В ходе такой работы, которая носит или будет носить технический характер, используются обновленные морские карты крупного масштаба, что позволяет с наибольшей точностью определять координаты местности. Ключевое слово — технический характер», — отметила спикер МИДа.

По словам Захаровой, прошлые исходные линии границ частично покрывали и территории бывших союзных республик, что «не стыкуется с современными политико-географическими реалиями». «И, конечно, морские границы в Балтийском море должны проходить в соответствии с нормами международного права», — добавила она.

Также Захарова не подтвердила слова журналиста финского издания о том, что проект Минобороны, предлагающий пересмотреть границы в акватории Балтийского моря, основан на вопросе безопасности. По мнению дипломата, некоторые СМИ, написавшие об инициативе военного ведомства, подали информацию без «фактологического основания» и с искажением прошлых заявлений российских властей.

21 мая на официальном портале проектов нормативных правовых актов появился разработанный Минобороны проект о пересмотре точек, от которых отмеряют ширину полосы территориальных вод у материкового побережья и островов России в Балтийском море. В документе предлагалось установить новую систему прямых исходных линий в восточной части Финского залива, а также в районе Балтийска и Зеленоградска.

На следующий день, 22 мая, проект Минобороны исчез с портала правовых актов. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил RTVI, что документ убрали из общего доступа для уточнения данных. По словам парламентария, после доработки проект снова будет доступен на портале правовых актов.

Российские госагентства 22 мая сообщили, что у России нет планов о пересмотре и изменении границ в акватории Балтийского моря, сославшись на соответствующее заявление военно-дипломатического источника.