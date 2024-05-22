Разработанный Минобороны проект постановления, которым предлагается изменить границу территориального моря России на Балтике, удалили с портала проектов нормативных правовых актов для уточнения информации. Об этом заявил RTVI депутат Госдумы Евгений Федоров.

По его словам, после уточнения данных проект должны вернуть на портал.

«Это работа картографов в связи с естественным изменением береговой линии», — сказал депутат.

Федоров отметил, что изменения, о которых идет речь в проекте, предусмотрены документами в рамках международного права.

Проект постановления об уточнении российской границы в Балтийском море был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов во вторник, 21 мая. В карточке к документу было указано, что он находится на общественном обсуждении до 4 июня 2024 года. Январь 2025 года был обозначен как планируемый срок его вступления в силу.

На следующий день после публикации, 22 мая, проект постановления исчез с портала проектов нормативных правовых актов. При переходе по прежней ссылке на него открывается сообщение с текстом: «Проект удален. Кажется, что-то пошло не так! Страница, которую вы запрашиваете, не существует. Возможно она устарела, была удалена, или был введен неверный адрес в адресной строке».

В среду, 22 мая ТАСС, РИА Новости и «Интерфакс» выпустили материалы со ссылкой на военно-дипломатический источник, который заявил, что у России «не было и нет» намерений по пересмотру на Балтике ширины территориальных вод, экономической зоны, континентального шельфа у материкового побережья и линии госграницы.

Что предлагало Минобороны

В карточке проекта, разработанного Минобороны, говорилось о необходимости внесения изменений в перечень географических координат точек, «определяющих положение исходных линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и континентального шельфа СССР у материкового побережья и островов Северного Ледовитого океана, Балтийского и Черного морей».

В тексте проекта говорилось, что изменение границы в районе Балтийска, Зеленоградска и в восточной части Финского залива позволит использовать соответствующие акватории как внутренние морские воды России.

Как считают авторы проекта, действующий перечень координат «не учитывает практику установления прямых исходных линий других государств». Кроме того, составители документа указали, что географические координаты точек «в свое время были определены по морским навигационным картам мелкого масштаба» и «не в полной мере соответствуют современной географической обстановке».

В случае утверждения проекта предполагалось, что «прохождение государственной границы Российской Федерации на море» изменится в связи с «изменением положения внешней границы территориального моря». Также авторы документа указали на необходимость скорректировать и переиздать морские навигационные карты.

Если проект будет утвержден, отмечалось в карточке, «будет установлена отсутствовавшая ранее система прямых исходных линий на южной части российских островов в восточной части Финского залива, а также в районе г. Балтийск и г. Зеленоградск, позволяющая использоваться соответствующую акваторию как внутренние морские воды Российский Федерации». Кроме того, «изменится прохождение государственной границы Российской Федерации на море в связи с изменением положения внешней границы территориального моря».

В Кремле заявили, что в инициативе Минобороны по изменению госграницы на Балтике нет политической подоплеки.

«Ничего политического здесь нет, хотя и политическая обстановка серьезно поменялась с тех пор. Вы видите, насколько эскалируется напряженность, какой уровень конфронтации, особенно в Балтийском регионе. Это требует от наших ведомств соответствующих шагов для обеспечения безопасности», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Реакция других стран

В МИД Финляндии предположили, что Россия как участница Конвенции ООН по морскому праву будет действовать «соответствующим образом» при внесении каких-либо изменений. В министерстве добавили, что ведомство «прорабатывает детали» российской инициативы.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Россия не контактировала с его страной по вопросу пересмотра определения морских зон.

«Финляндия действует как всегда: спокойно и основываясь на фактах», — говорится в сообщении Стубба в соцсети X.

МИД Литвы назвал инициативу российского Минобороны «преднамеренной, целенаправленной провокацией с целью запугать соседние страны и их общества». Также ведомство вызвало российского поверенного в делах, призвав Москву уважать и соблюдать общепризнанные принципы и нормы международного права, а также соглашения о нерушимости границ.

«Это очевидная эскалация против НАТО и ЕС, и на нее необходимо дать соответствующий твердый ответ», — заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в соцсети X.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна не исключил, что сообщения по поводу «предполагаемых планов России по переносу границ в Балтийском море» представляют собой попытки «посеять путаницу». «Мы ожидаем, что их шаги будут соответствовать международному праву. <…> Мы сохраняем хладнокровие», — написал он в соцсети X.