Российские официальные лица не будут принимать участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова

«Как вы знаете, российские официальные лица на Мюнхенскую конференцию по вопросам политики и безопасности не приглашаются. Это решение было принято уже несколько лет назад»,— сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Она назвала это решение «странным» и «политизированным», отметив, что представителей Министерства иностранных дел и других официальных российских структур в Мюнхене не будет.

«Это я вам точно могу сказать»,— заключила представитель МИД.

В эфире Deutschlandfunk Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойзген заявил, что «высокопоставленные представители России на конференции не аккредитованы».

В Кремле также не подтвердили проведение в пятницу, 14 февраля, переговоров по Украине в Мюнхене, анонсированных ранее президентом США Дональдом Трампом, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«По теме украинского урегулирования у нас для вас нет новостей, пока нам нечего сообщить», — ответил представитель Кремля на вопросы, встретятся ли представители России и США на полях Мюнхенской конференции и кто будет представлять Москву.

Советник офиса президента Украины Дмитрий Литвин исключил возможность участия Украины в трехсторонней встрече с официальными лицами из России и США на Мюнхенской конференции, которая пройдет с 14 по 16 февраля.

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал встречу высокопоставленных чиновников США, России и Украины сперва на Мюнхенской конференции по безопасности. Еще одна встреча планируется в Саудовской Аравии на следующей неделе.

Накануне Песков заявил, что Москва и Вашингтон приступили к формированию группы для переговоров, в том числе по российско-украинскому конфликту. Решение по ее составу объявят позже.

По словам представителя Кремля, российский президент Владимир Путин и Дональд Трамп во время телефонных переговоров договорились немедленно дать поручения помощникам по подготовке личной встречи.