Главред RT Маргарита Симоньян рассказала, что глава Следственного комитета России (СКР) с недоумением относится к приговорам администраторам телеграм-каналов «с несопоставимыми сроками». Детали разговора с Александром Бастрыкиным о судебной практике она раскрыла в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым» на ВГТРК в воскресенье, 18 февраля.

Беседа Симоньян с Бастрыкиным состоялась на прошлой неделе, и, по ее утверждению, «была удивительной и очень неожиданной по его реакциям и его мнению о некоторых происходящих у нас внутри процессах, “посадках”, применении правосудия».

«И мы с ним говорили о том, что нужна не гуманизация правосудия, а <…> справедливизация правосудия. Потому что, конечно, то, что творится сейчас и все больше бросается в глаза в последнее время, это к справедливизации и справедливости имеет очень мало отношения», — рассказала Симоньян.

В качестве примеров чрезмерного наказания журналистка привела сроки заключения, которые за последнее время дали нескольким администраторам российских телеграм-каналов.

На минувшей неделе приговор по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» огласили сотрудникам медиагруппы журналистки Ксении Собчак, а в ноябре 2023 года прокуратура потребовала 14 лет лишения свободы для экс-сотрудницы «Известий» и Life.ru Александре Баязитовой по обвинению в вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

«Понятно, что это, по сути, шантаж. Это, безусловно, преступление. Так устроен этот рынок, этот преступный рынок. С этим, конечно, надо бороться, но нужно же сопоставлять сроки все-таки! […] Даже руководитель Следственного комитета с недоумением об этом говорил. Ну, слушайте, с нашим законодательством надо что-то делать!», — заявила главред RT.

Затем Симоньян процитировала древнеримское выражение «Закон суров, но это Закон» (лат. dura Lex, sed Lex) и отметила, что закон может быть суров, но он «не может быть «дурой»». Главред RT добавила, что сам Бастрыкин, в частности, считает слишком суровым наказание за превышение допустимой обороны.

Хамовнический суд Москвы 12 февраля приговорил коммерческого директора холдинга Ксении Собчак «Осторожно, медиа» Кирилла Суханова к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Двух других фигурантов дела — бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева — приговорили к семи годам колонии. Дело рассматривалось в закрытом режиме по просьбе потерпевшей стороны.

Согласно материалам дела, обвиняемые подготовили и разместили в канале «Тушите свет» публикацию со сведениями о Чемезове, которые могут причинить «существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких». По версии обвинения, фигуранты дела потребовали у главы «Ростеха» 11 млн рублей за удаление поста.

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы приговорил журналистку Александру Баязитову к пяти годам, а медиатехнолога Ольгу Архарову — к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова.

Баязитова и Архарова были администраторами нескольких телеграм-каналов и, по версии следствия, вымогали у Ушакова 1,2 млн рублей за отсутствие негативных публикаций о нем (так называемый блок на негатив).

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Баязитова просила перевести ее под домашний арест, чтобы ухаживать за больной матерью. У самой журналистки диагностированы сахарный диабет, гипертония и глаукома.