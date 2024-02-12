Хамовнический суд Москвы приговорил коммерческого директора холдинга Ксении Собчак «Осторожно: медиа» Кирилла Суханова к семи годам и шести месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Об этом сообщил корреспондент RTVI из зала суда. Дело рассматривалось в закрытом режиме по просьбе потерпевшей стороны.

Двух других фигурантов дела — бывшего главреда журнала Tatler Ариана Романовского (Кузьмина) и журналиста Тамерлана Бигаева — приговорили к семи годам колонии соответственно.

Собчак в своем телеграм-канале назвала приговор несправедливым и несоразмерным, заявив, что выполнила «все договоренности» для его смягчения.

«Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет? За что такая несоразмерность? Просто отомстить?» — написала журналистка.

Обвинение запрашивало для Романовского и Бигаева 7,5 лет колонии, для Суханова — восемь лет. Максимальное наказание по статье о вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК) составляет 15 лет лишения свободы. Собчак назвала запрошенный прокуратурой срок «невероятной жестокостью» и выразила надежду на «справедливость и мудрость суда».

Дело о вымогательстве у главы «Ростеха»

Суханов и Романовский находятся под арестом с октября 2022 года, Бигаев — с ноября того же года. Их обвинили в вымогательстве 11 млн рублей у главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова за так называемый «блок на негатив» в телеграм-канале «Тушите свет» (Романовский был его главным редактором, Бигаев — администратором). Речь идет о гарантии неупоминания негативной информации о том или ином человеке или компании.

Как утверждали создатели телеграм-канала «Тушите свет», проект был посвящен светской журналистике.

Кирилла Суханова задержали в октябре 2022 года в московском ресторане Regent после получения 800 тыс. рублей от представителя главы «Ростеха» Андрея Балдухаева. Позже были задержаны Романовский и Бигаев.

Согласно материалам дела, обвиняемые подготовили и разместили в канале «Тушите свет» публикацию со сведениями Чемезове, которые могут причинить «существенный вред его правам и законным интересам, а также правам и интересам его близких». По версии обвинения, фигуранты дела потребовали у главы «Ростеха» 11 млн рублей за удаление поста. В публикации говорилось о присутствии Чемезова на дне рождения экс-президента «Трансмашхолдинга» Андрея Бокарева. Как писал телеграм-канал Baza, в сообщении утверждалось, что глава корпорации «пришел его поздравить», и они «дружат с детства».

После задержания Суханова в подмосковном доме Ксении Собчак прошел обыск. Источники ТАСС и RT утверждали, что она проходила подозреваемой по делу. Адвокат журналистки Сергей Бадамшин это не подтвердил. В свою очередь, адвокат Романовского Дмитрий Малютов утверждал, что его подзащитный делал материалы для телеграм-канала по заданиям Собчак.

На фоне появления подробностей дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Ксения Собчак временно уехала в Литву. Через несколько дней она вернулась в Россию.

Изначально Собчак назвала дело против Суханова, Романовского и Бигаева облавой на «последнюю свободную редакцию в России». Позже журналистка публично извинилась перед Чемезовым за действия коллег, которые «нанесли ему вред».

В июле 2023 года суд закрыл процесс по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» по ходатайству представителя Чемезова.