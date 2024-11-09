Россия и США продолжают поддерживать контакты по «закрытым каналам» по поводу украинского конфликта на военном и политическом уровнях, заявил заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу».

По словам дипломата, «обмен сигналами по закрытым каналам периодически проводится», но лишь в единичных случаях привел к «неким результатам, с нашей точки зрения, важным, необходимым и положительным».

Раскрывать подробности этих контактов Рябков не стал, сославшись на закрытость каналов, но заверил, что «в целом они работают, и обмены идут».

«Это осуществляется с различной степенью интенсивности в зависимости от потребности, но все это находится в рабочем состоянии. Нельзя сказать, что линии связи обрублены и гудка в трубке нет. <…> В разные периоды по-разному, то чаще, то реже, то интенсивнее, то слабее, но в зависимости от ситуации», — описал ситуацию замглавы МИД России.

Комментируя его интервью, Bloomberg отмечает, что Москва и Вашингтон сохранили «по крайней мере некоторое взаимодействие» даже с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине, хотя в целом отношения между двумя странами «находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны».

Одной из немногих оставшихся сфер дипломатического сотрудничества России и США, делает вывод агентство, стал обмен заключенными.

«Тема остается в повестке дня, ее деликатность очевидна. <…> Никакой ясности по геометрии той или иной схемы в дальнейшем, ее масштабности и тем более по тому или иному графику на сегодня нет. Но тема в повестке дня сохраняется», — подтвердил Рябков «Интерфаксу».

Замглавы МИД России особо выделил последний «резонансный» обмен, который, по его словам, «показал, что можем находить эффективные решения даже сложнейших, запутанных, многогранных проблемных ситуаций <…> при наличии политической воли».

При этом Рябков предупредил о риске полного разрыва дипломатических отношений с США — в случае, если Вашингтон решит конфисковать замороженные активы России или предпринять иные действия, которые приведут к эскалации в зоне украинского конфликта. Также дипломат признал, что сейчас нет оснований для возобновления российско-американских переговоров по стратегической стабильности или контролю над вооружениями.

Комментируя обещания избранного президента США Дональда Трампа за одни сутки или даже за ночь прекратить украинский конфликт, Рябков назвал их предвыборной риторикой. Однако, добавил замглавы МИД, Москва готова выслушать предложения республиканцев, как и обещал ранее президент России Владимир Путин.