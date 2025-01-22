Для договоренностей с администрацией президента США Дональда Трампа есть «небольшое окно возможностей», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его словам передает ТАСС.

«Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же, по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома [Джо Байдена], на сегодня есть пусть и небольшое, но окно возможностей», — пояснил Рябков.

Он добавил, что в этом ключе важно понимать, с чем придется иметь дело, как лучше выстраивать отношения с Вашингтоном, минимизировать риски и максимизировать возможности.

«Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских трений и, наверное, даже разборок», — считает Рябков.

Дональд Трамп 20 января принял присягу и официально стал 47-м президентом США. Российский глава Владимир Путин поздравил его со вступлением в должность и отметил, что Москва готова идти на контакт с новой администрацией США.

Путин уточнил, что самое важное — урегулирование военного конфликта на Украине: необходимо устранить первопричины этого кризиса, а также «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе». Диалог между Москвой и Вашингтоном должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, подчеркнул российский глава.

В свою очередь Трамп после инаугурации заявил о планах провести встречу с Путиным, но точно даты пока не назвал.

«Мы постараемся сделать это как можно быстрее», — сказал американский лидер и отметил, что уже ведутся переговоры с российской стороной.

21 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подготовка телефонного разговора Трампа и Путина пока не началась. Кроме того, никаких конкретных предложений об организации переговоров лидеров двух стран пока не поступало, добавил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.