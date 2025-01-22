Для договоренностей с администрацией президента США Дональда Трампа есть «небольшое окно возможностей», заявил замглавы МИД России Сергей Рябков. Его словам передает ТАСС.
«Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же, по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома [Джо Байдена], на сегодня есть пусть и небольшое, но окно возможностей», — пояснил Рябков.
Он добавил, что в этом ключе важно понимать, с чем придется иметь дело, как лучше выстраивать отношения с Вашингтоном, минимизировать риски и максимизировать возможности.
«Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских трений и, наверное, даже разборок», — считает Рябков.
Дональд Трамп 20 января принял присягу и официально стал 47-м президентом США. Российский глава Владимир Путин поздравил его со вступлением в должность и отметил, что Москва готова идти на контакт с новой администрацией США.
Путин уточнил, что самое важное — урегулирование военного конфликта на Украине: необходимо устранить первопричины этого кризиса, а также «долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе». Диалог между Москвой и Вашингтоном должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе, подчеркнул российский глава.
В свою очередь Трамп после инаугурации заявил о планах провести встречу с Путиным, но точно даты пока не назвал.
«Мы постараемся сделать это как можно быстрее», — сказал американский лидер и отметил, что уже ведутся переговоры с российской стороной.
21 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подготовка телефонного разговора Трампа и Путина пока не началась. Кроме того, никаких конкретных предложений об организации переговоров лидеров двух стран пока не поступало, добавил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
«С нашей стороны было отмечено, что мы готовы и открыты к диалогу с новой администрацией США по украинскому конфликту, если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона. Мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры и контакты», — сказал Ушаков.