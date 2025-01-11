Новый замминистра финансов Литвы Валентин Гаврилов, входящий в местную социал-демократическую партию, оказался в центре скандала из-за своего поста в Facebook*, посвященного Дню Победы — 9 мая. Коллеги обвинили его в «бытовом советизме», а президент Гитанас Науседа через своих советников дал понять, что считает позицию чиновника неприемлемой. Как он сам комментирует произошедшее — в материале RTVI.

Пост, посвященный 9 мая, появился на странице Гаврилова в Facebook* еще в 2020 году. «Мы помним… На Антакальнисском кладбище как всегда много цветов. Среди похороненных здесь нашли и сержанта Гаврилова…» — написал политик.

Мероприятия в честь победы в Великой Отечественной войны в России проходят 9 мая. В странах Запада, включая Литву, окончание Второй мировой войны отмечают 8 мая.

В январе 2025 года на пост Гаврилова обратил внимание литовский политолог Мариус Лауринавичюс. Он назвал замминистра «пророссийским политиком».

«Когда вице-министр правительства Литвы публично в своих соцсетях на русском [языке] поздравляет с 9 мая, внимание стоит обратить. <…> Отказом [бывшего президента Литвы Валдаса] Адамкуса поехать на празднование 9 мая в Москву окончательно сформулирована государственная позиция Литвы в отношении этой даты», — написал Лауринавичюс.

Политолог добавил, что изучил аккаунт Гаврилова в Facebook*, и не нашел там «ни малейшего намека на какую-либо поддержку Украины» — при том что реакцией на другие «международные события» политик делится (к примеру, «активно поддерживает» референдум о независимости Каталонии).

«Эта дата всегда была важна»

Гаврилов в разговоре с LRT подтвердил, что ежегодно посещает Антакальнисское кладбище на 9 мая и планирует продолжать это делать. Замминистра объяснил, что эта дата всегда была важна для его семьи, поэтому он поддерживает традицию возложения цветов на символические могилы.

«Да, я понимаю нынешний контекст, но сохраняю уважение к памяти моих дедов и других родственников, погибших на войне. Мы стараемся поддерживать эту традицию: 9 мая, а если не получается, то 8-го или 10-го, едем на Антакальнисское кладбище», — пояснил чиновник.

Замминистра финансов Литвы добавил, что раньше публиковал поздравления с 9 мая в соцсетях, но больше этого не делает.

«Я понимаю это, и, учитывая нынешний геополитический контекст, вы могли заметить, что я не помещаю эти поздравления в Facebook*, учитывая мнение большинства людей, живущих в Литве, что это [их] раздражает, если так можно сказать», — подчеркнул Гаврилов.

По словам замглавы Минфина Литвы, большинство из приходящих на кладбище с гвоздиками — лояльные литовские граждане, добросовестно выполняющие свои обязанности и «просто вспоминающие войну без негативного отношения к нашей стране».

«Я не думаю, что совершаю какое-то преступление. Тем более что я живу здесь всю жизнь, мои родители здесь родились и живут здесь, я связываю свое будущее с Литвой, я болею за Литву, я переживаю, так что я думаю, что это мое отношение к 9 мая не повредит», — убежден Гаврилов.

Он прокомментировал мнение Лауринавичюса, сообщив, что общается с людьми, которые были вынуждены переехать в Литву с Украины после начала военной операции, и старается поддерживать ВСУ.

«Но я не думаю, что публичное высказывание сильно поможет», — заявил замминистра финансов Литвы.

LRT отмечает, что ранее Гаврилов в соцсетях критиковал увеличение оборонных расходов республики, но теперь изменил свою позицию. Журналистов издания он заверил, что «поддерживает Украину и готов защищать Литву».

«Я готов морально и физически защищать независимость Литвы. Это даже не обсуждается», — заявил замминистра финансов.

В декабре 2024 года аналогичной критике подвергся новый министр культуры Литвы Шарунас Бирутис, который осудил «отмену» русской культуры в республике и призвал индивидуально подходить к вопросу допуска российских артистов к выступлениям на литовских площадках. Его предшественник Симонас Кайрис, напротив, требовал ввести мораторий на русскую и российскую культуру «на некоторое время» для демонстрации солидарности с Украиной.

«Бытовой советизм» или ошибка

Министр финансов Литвы Римантас Шаджюс заявил, что не сомневается в верности своего заместителя государству.

«Я не сомневаюсь в его лояльности литовскому государству и его квалификации, это единственное объяснение, единственный комментарий», — сказал он.

Член социал-демократической партии Раса Будбергите назвала Гаврилова лояльным гражданином Литвы и заявила, что его записи в Facebook* — это «ошибки прошлого», которые он «не должен бояться признать».

Социал-демократ и член комитета литовского правительства по иностранным делам Русланас Барановас указал, что 9 мая — «важный день для всех литовских семей, потому что это день оккупации Литвы». По его словам, Гаврилов «может видеть другие оттенки» и продолжать говорить об этом, но сначала должен уйти с поста замминистра.

Экс-министр культуры Литвы и депутат от фракции либералов Симонас Кайрис считает, что Гаврилов манипулирует людьми, которые ему доверяют.

«Когда замминистра позволяет себе такую риторику и мысли, создается впечатление, что “бытовой советизм”, как и бытовой антисемитизм в прошлом, снова становится нормой. Я думал, что такие явления ушли в прошлое, но вижу, что они не только возвращаются, но и становятся допустимыми для официальных лиц», — заявил Кайрис.

Валентин Гаврилов занял пост заместителя министра финансов 6 января. В команде министра финансов от социал-демократов Римантаса Шаджиуса он отвечает за финансовую политику, вопросы взаимодействия с ЕС и международные отношения.

С 2008 года в Литве официально запрещена публичная демонстрация «советской символики», в республике были демонтированы установленные во времена Союза памятники и согласован перенос захоронений советских солдат.

После начала боевых действий на Украине литовские власти одними из первых закрыли российским гражданам въезд на свою территорию, но до этого многие россияне жаловались на проблемы, возникавшие у них на границе из-за продукции сувенирного характера («финок НКВД», футболок с принтами на тематику СССР, наклеек на авто, георгиевских лент, вымпелов различных родов войск и др.). Крупнейший маркетплейс Литвы Pigu.lt столкнулся с серьезными проблемами из-за продажи товаров с серпом и молотом.

В 2024 году литовские депутаты ставят вопрос об ужесточении наказаний за нарушение этого закона и введении ответственности не только за демонстрацию, но и за хранение советской символики. Некоторые из них продвигают локальные проекты по «антисоветизации» — например, изменение дизайна дорожных знаков, замену канализационных люков с серпом и молотом, переименование улиц. Ажиотаж вокруг этого вопроса порой доводит до курьезов: так, осенью 2024 года в Сети развернулась масштабная дискуссия литовских родителей о том, не являются ли букеты из гладиолусов на школьных линейках пережитком советских традиций.

Недавно президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Калининград исторически является литовской территорией. Комментируя его высказывание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал Литву враждебной страной.

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