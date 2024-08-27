Польша находится в состоянии «гибридной войны», заявил замминистра обороны страны Цезарий Томчик на мероприятии Campus Poland of the Future. Он указал на появление на территории Польши иностранных метеозондов и ситуации на границе с Беларусью.

«То, с чем мы столкнулись сегодня в Польше, — это де-факто гибридная война. И мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны», — цитирует Томчика PAP.

По словам замминистра, метеозонд — это инструмент, с помощью которого можно спровоцировать «дискуссии и расколы в обществе» и недоверие граждан к государству.

Он также заявил, что в год в Польше регистрируют около 5 тысяч хакерских атак, с которыми круглосуточно борются 2,5 тыс. военных.

Полиция Польши сообщила, что 23 августа в районе городов Пиш и Добре-Място на севере страны, ближе к границе с Калининградской областью, были найдены обломки двух предполагаемых российских метеозондов. На следующий день похожее на метеозонд устройство с надписями на кириллице обнаружили недалеко от границы с Беларусью.

По данным телеканала RMF24, метеозонды из-за сильного ветра могло принести с метеостанции в Калининграде, такие случаи уже были.

5 марта неподалеку от города Кирвик Щитненского уезда на северо-востоке Польши также был обнаружен фрагмент метеозонда. А накануне — еще два: один в поле возле села Варкалки, второй — возле Венгожево. Радиостанция RMF FM сообщала, что оба объекта предположительно «прибыли» из Калининградской области. К такому выводу журналисты пришли исходя из надписей, «выполненных кириллицей».

Представитель районной прокуратуры в Ольштыне Даниэль Бродовски добавил, что «иногда аэростаты запускали просто для того, чтобы проверить направление ветра». Однако, по его словам, польским властям все равно необходимо проверить и изучить каждую такую находку.

Летом 2023 на территории Варминьско-Мазурского воеводства были обнаружены точно такие же фрагменты аэростата с надписями на кириллице. До этого, в мае 2023 года, аэростат попал в польское воздушное пространство со стороны Беларуси. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий тогда сравнивал его появление с аналогичным инцидентом над Атлантикой: в феврале американский истребитель F-22 сбил там китайский аэростат, поскольку в Пентагоне заподозрили его в сборе разведданных. Китай осудил действия военных США, обвинив их в «чрезмерной реакции».