Защита бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), приговоренного к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремизму, попросит направить его на службу в зону военных действий. Об этом сообщил РБК адвокат Стрелкова Александр Молохов.

Жена Стрелкова Мирослава Регинская опубликовала в своем телеграм-канале документ, из которого следует, что еще в конце января одна из войсковых частей в ДНР утвердила кандидатуру Стрелкова на должность командира взвода.

Обращение адресовано военному комиссару Москвы и начальнику пункта отбора на военную службу по контракту.

«Прошу вас оформить документы и направить установленным порядком Гиркина И. В. для дальнейшего прохождения военной службы по контракту в распоряжение командира войсковой части ― полевая почта», — говорится в документе.

Прошение прилагается к апелляционной жалобе на обвинительный приговор, рассмотрение которой назначено на 15 мая.

Российское законодательство запрещает осужденным по экстремистским статьям заключать контракт на военную службу, однако защита считает, что у Стрелкова есть такая правовая возможность. В частности, если суд отменит приговор либо президент России решит помиловать осужденного и снять с него судимость.

«Когда страна переживает тяжелый военный конфликт, не пускать на фронт офицера и патриота, обладающего уникальным опытом и знаниями в военной сфере — преступление», — заявила супруга Стрелкова.

По словам военного волонтера Алексея Живова, Стрелков «пять раз пытался попасть в действующие части армии и добровольческие подразделения».

В августе 2022 года «ВЧК-ОГПУ» и другие телеграм-каналы сообщили, что Стрелков якобы попытался попасть в зону боевых действий, но был задержан в Симферополе. Сам экс-министр ДНР заявил, что на фронте он «рано или поздно будет непременно, но не сейчас».

В июле 2023 года Стрелкова задержали по делу о призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК). Ему вменили два поста в телеграм-канале о ситуации в Крыму. В них говорилось о якобы имевшей место госизмене и подготовке к сдаче полуострова, а также о невыплате довольствия военным.

В январе 2024 года Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Обвинение просило для него 4 года 11 месяцев колонии. Вскоре после этого адвокат заявил, что Стрелков может отправиться на фронт добровольцем.