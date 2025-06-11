Миллиардер Илона Маск публично извинился за «некоторые» посты о президенте США Дональде Трампе, которые ранее были опубликованы на его странице в соцсети Х.

«Я сожалею о некоторых своих постах о президенте США Дональде Трампе на прошлой неделе. Они зашли слишком далеко», — написал Маск.

О каких именно постах идет речь, американский бизнесмен не уточнил.

В начале июня между Маском и Трампом произошла публичная перепалка на фоне бюджетного законопроекта. Миллиардер резко раскритиковал документ, назвав его «отвратительной мерзостью». По мнению Маска, он увеличит дефицит бюджета и сведет на нет экономию средств.

Трамп в ответ заявил о своем «большом разочаровании в Илоне» и объяснил, что законопроект отменяет налоговые льготы для электромобилей. Республиканец добавил, что лучшим способом сэкономить бюджетные деньги Трамп назвал прекращение всех государственных субсидий и контрактов Маска.

Бизнесмен, в свою очередь, сказал, что без него Трамп проиграл бы президентские выборы, и заявил, что американский глава якобы фигурировал в файлах, связанных с делом миллиардера Джеффри Эпштейна о секс-торговле людьми.

«Пришло время бросить настоящую бомбу: Дональд Трамп фигурирует в делах Эпштейна. Это и есть настоящая причина, по которой они не были обнародованы. Хорошего дня, Дональд Джон Трамп!» — говорилось в публикации Маска, размещенной 5 июня.

Также бизнесмен перепостил видео, на котором Трамп запечатлен среди участников вечеринки Эпштейна. Спустя несколько дней Маск удалил посты об этом.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт называла обвинение Маска в адрес Трампа «досадным эпизодом». По ее словам, миллиардер недоволен законопроектом американского лидера о бюджете, поскольку в документе нет политических мер, которых он хотел.

Отец Илона Маска Эррол объяснял, что миллиардер и президент последние пять месяцев находятся в состоянии «сильного стресса», на фоне которого между ними и произошли разногласия. Вместе с тем он выразил мнение, что Маск-младший в этом конфликте «совершил ошибку», а Трамп выйдет из него победителем.