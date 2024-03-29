Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) выпустила номер с пустой главной полосой, которую сопроводили заголовком «Здесь должна была быть его статья». На сайте это место занял крупный портрет журналиста WSJ Эвана Гершковича. Так издание напомнило о годовщине с момента задержания своего корреспондента.

«Год в российской тюрьме. Год украденных статей, украденных радостей, украденных воспоминаний. Преступление: журналистика», — гласит подзаголовок на обложке номера WSJ, вышедшего в тираж 29 марта 2024 года.

В статье, посвященной Гершковичу, редакция WSJ обращает внимание на то, что журналист «потерял 12 месяцев нормального существования энергичного и любопытного 32-летнего человека». Издание сообщает, что у Эвана было много планов, и год должен был бы сопровождаться множеством рабочих и личных поездок. Но этому помешали российские власти, которые обвинили журналиста в сборе секретных данных, хотя это опровергло правительство США и руководство WSJ, говорится в материале.

30 марта 2023 года Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По версии ФСБ, журналист по заданию США собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В материалах следствия утверждалось, что Гершковича задержали в одном из кафе при попытке получить секретные данные.

Против американского журналиста возбудили уголовное дело о шпионаже (ст. 276 УК). Максимальное наказание по этой статье предусматривает 20 лет лишения свободы. Гершковича поместили в московское СИЗО «Лефортово».

26 марта 2024 года Мосгорсуд в очередной раз продлил арест Гершковича на три месяца — до 30 июня. До этого, в феврале 2024 года, посол США в России Линн Трейси навестила Гершковича в СИЗО. По ее словам, он «находится в добром здравии и сохраняет бодрость духа, несмотря на обстоятельства».

В начале февраля 2024 года во время интервью американскому журналисту и бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону российский президент Владимир Путин заявил, что Гершкович «был пойман с поличным». При этом Путин отметил, что готов договориться с американскими властями об обмене журналиста на человека, который «из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита».

В конце февраля, после смерти в колонии оппозиционера Алексея Навального, интерес западных стран к сделке об обмене с Россией заключенными угас, сообщала газета Financial Times. По данным издания, в ходе переговоров планировалось, что российская сторона передаст Берлину Алексея Навального, а также журналиста Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в обмен на предполагаемого экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова.