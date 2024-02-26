Переговоры об обмене политика Алексея Навального, который умер в колонии на Ямале 16 февраля, на осужденного в Германии Вадима Красикова действительно были, однако гибель российского оппозиционера снизила вероятность сделки между Берлином и Москвой. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на немецких и американских чиновников.

По данным издания, в ходе переговоров планировалось, что российская сторона передаст Берлину Алексея Навального, а также журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана в обмен на предполагаемого экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Но после смерти Навального интерес Германии к сделке угас, говорится в материале.

«У них [Берлина] больше нет на примете никого, на кого, по их мнению, можно было бы обменять поддерживаемого государством убийцу», — передает слова неназванного американского чиновника FT.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил изданию, что ему ничего не известно о каких-либо договоренностях Москвы и Берлина об обмене Навального и других заключенных.

Газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников пишет, что Германия просила включить Алексея Навального в любую сделку по освобождению Вадима Красикова. При этом издание не подтверждает информацию о том, что переговоры об обмене близились к финальной стадии.

О факте подготовки к обмену также сообщает Reuters со ссылкой на российский источник. По информации агентства, обмен пленными должен был состояться в середине февраля и, более того, Алексей и Юлия Навальные готовились к этому. Также собеседник Reuters рассказал, что в переговорах участвовал миллиардер Роман Абрамович. Кроме того, в материале говорится, что в разговорах об обмене фигурировали Навальный и Гершкович с одной стороны и Красиков с другой. Но теперь шансы на обмен у Гершковича в ближайшем будущем гораздо ниже, отмечает агентство.

По данным немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, которая ссылается на источники в западных правительственных кругах, переговоры между Берлином и Москвой об обмене Навального на Красикова «продвинулись далеко». В сентябре 2023 года WSJ со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника писала, что имя оппозиционера фигурирует в возможной сделке по обмену заключенными между Россией и Западом.

Спустя два дня после смерти Алексея Навального в колонии Bild сообщило, что переговоры об обмене политика между Берлином, Вашингтоном и Москвой приближались к финалу. Немецкое издание отмечало, что во время интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин «намекнул» на возможное возвращение Красикова на родину в результате обмена на некоторых лиц.

С заявлением о том, что Алексей Навальный мог быть освобожден и в эти дни находиться живым перед экраном, днем 26 февраля выступила соратница политика Мария Певчих*. По ее словам, в начале февраля президенту России предложили обменять Красикова «на двух американских граждан и Алексея Навального». Переговоры находились на финальной стадии уже к вечеру 15 февраля, рассказала Певчих*.

О смерти Навального в исправительной колонии ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого АО 16 февраля сообщило местное управление ФСИН. В тот же день RT и телеграм-канал «112» написали, что у оппозиционера якобы оторвался тромб. Анестезиолог-реаниматолог Александр Полупан, лечивший Навального в Омске после отравления в 2020 году, подверг эту информацию сомнению, заявив «Новой газете», что у политика не было рисков для образования тромбоэмболии.

Мать Навального Людмила 22 февраля сообщила, что ей показали тело сына в морге Салехарда. Также она рассказала, что подписала медицинское свидетельство, в котором говорилось, что смерть наступила по естественным причинам. Тело оппозиционера передали его матери 24 февраля, на девятый день после появления сообщения о смерти.

Вадим Соколов (Красиков) приговорен Высшим судом Берлина к пожизненному заключению — его признали виновным в заказном убийстве в парке Малый Тиргартен в 2019 году гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, который в начале 2000-х годов воевал в Чечне на стороне боевиков. Обвинение утверждало, что Красиков связан с российскими спецслужбами. В июне 2020 Федеральная прокуратура Германии заявила, что убийство было совершено по распоряжению «государственных служб в центральном правительстве Российской Федерации».

Пола Уилана задержали в 2018 году в Москве. По версии обвинения, он занимался шпионажем по зданию американских спецслужб. На изъятой у него флешке якобы содержались секретные данные сотрудников ФСБ. Сам Уилан отрицает обвинения и называет их сфальсифицированными. В 2020 году его приговорили к 16 годам колонии по обвинению в шпионаже.

Корреспондент The Wall Street Journal Эван Гершкович, который работал в России, был задержан в Екатеринбурге в марте 2023-го по подозрению в сборе секретной информации о предприятии военно-промышленного комплекса. Журналисту WSJ грозит до 20 лет лишения свободы по уголовному делу о шпионаже (ст. 276 УК). В ФСБ считают, что он действовал по заданию американского правительства.

* внесен(а) Минюстом России в реестр иноагентов