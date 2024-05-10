Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видит будущее Грузии и Беларуси в Евросоюзе. Таким мнением он поделился во время совместной пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Метсолой в Киеве, передает издание «Европейская правда».

«Важно, чтобы для других народов, которые заслуживают быть в Евросоюзе, европейское единство действительно работало, чтобы они тоже реализовали свой кандидатский статус», — пояснил украинский лидер.

Зеленский считает, что помимо Грузии и Беларуси в состав ЕС также могли бы войти Молдова и Балканы государств. По словам Зеленского, эту позицию разделяют представители Европарламента. «И действительно важно это реализовать», — убежден президент Украины.

Он также отметил, что Киев выполнил все условия для того, чтобы «в июне была утверждена переговорная рамка и реально начались переговоры о вступлении Украины в Евросоюз».

В своем телеграм-канале Зеленский рассказал о разговоре на эту тему с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. По его словам, страна активно готовится к июню, в котором ожидается следующий этап сближения с ЕС. «Ожидаем утверждения рамок переговоров и начала фактических переговоров о вступлении Украины [в Евросоюз]», — заявил он.

Зеленский также добавил, что этот шаг нужен не только Украине, но и самому ЕС. «Не просто политически нужен. Это жизненная сила Евросоюза — быть таким европейским проектом, который не оставляет никого за пределами Евросоюза. Никого, кто действительно исповедует европейские ценности», — пояснил украинский лидер.

В июне 2022 года Украина и Молдова получили статус кандидатов на вступление в Европейский Союз. В декабре 2023-го ЕС принял решение о начале переговоров с этими странами об их вступлении в ЕС.

В феврале 2024 года Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз подготовит программу переговоров о вступлении Украины в объединение в начале лета.

Президент Молдовы Майя Санду, в свою очередь, сообщила, что осенью 2024 года в ее стране пройдет референдум о вступлении в ЕС. Если большинство граждан поддержат такой курс, он будет закреплен в конституции.

Сейчас, помимо Украины и Молдовы, в списке кандидатов на вступление в ЕС находятся Турция, Северная Македония, Черногория, Албания, Сербия, Босния и Герцеговина. Последней в альянс вступила Хорватия — в 2013 году. Заявку на вступление она подавала в 2003-м.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов