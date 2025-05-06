Наибольшим доверием среди украинцев пользуется экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Об этом сообщает «Страна.ua», ссылаясь на результаты исследования New Image Marketing Group.

Согласно опросу, Залужного поддерживает 70% населения страны. Далее следует глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов, которому доверяют 65% респондентов. Президент Украины Владимир Зеленский пользуется доверием 58% опрошенных.

Согласно результатам исследования, если бы президентские выборы состоялись на этой неделе, то в первом туре Владимир Зеленский набрал бы 28,9% голосов избирателей, а Валерий Залужный — 16,7%. В случае проведения второго тура между этими двумя кандидатами, победу, по данным опроса, одержал бы Залужный с результатом 37% против 32% у Зеленского.

Если бы состоялись парламентские выборы, лидером голосования стала бы условная политическая сила, ассоциируемая с Залужным, получив 22,9% голосов избирателей. За ней следуют президентская партия «Слуга народа» с результатом 18,5% и партия «Европейская солидарность» во главе с Петром Порошенко, набравшая 13,4%. Кроме того, в парламент прошли бы партия Дмитрия Разумкова (5,7%) и «Батькивщина» Юлии Тимошенко (5,1%), преодолев необходимый для этого проходной барьер.

Как отмечает «Страна.ua», в случае подобного расклада голосов партия «Слуга народа» лишится контроля над парламентом. Это, в свою очередь, создает условия для возникновения правительства, сформированного оппозиционными силами.

В конце февраля журнал The Economist со ссылкой на опрос общественного мнения писал, что Зеленский остается самым популярным украинским политиком, но проиграет на выборах Залужному с результатом 30% против 65%. По словам собеседников издания, вместо стремления получить более широкую поддержку украинский президент делает упор на самых близких сторонников — а в его окружении никто не готов ему возражать и тем более указывать на ошибки.

Пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы должны были состояться 31 марта, однако их не стали проводить из-за действующего в стране военного положения. Отказ от выборов дал российской стороне повод неоднократно заявлять о нелегитимности действующей украинской власти.