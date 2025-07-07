Военный суд приговорил бывшего замглавы Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова к 17 годам лишения свободы по делу о взятке и мошенничестве, сообщает ТАСС. Ему назначили штраф в 24 млн рублей — вдвое больше суммы взятки, — а также лишили звания, орденов Жукова и «За заслуги перед Отечеством», пишет «Коммерсантъ».

«Суд признал виновным Арсланова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — огласили приговор в 235-м Гарнизонном военном суде в Москве.

В мае прокуратура просила назначить Арсланову 19 лет заключения, оштрафовать на 120 млн рублей и лишить его звания генерал-майора и госнаград.

Подсудимые по тому же делу полковник Павел Кутахов и военный пенсионер Игорь Яковлев признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и получили семь и шесть лет лишения свободы соответственно.

Кутахов был начальником Управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС России, Яковлева «Коммерсантъ» называл бывшим сотрудником военной приемки. Обоих фигурантов, которые до приговора находились на свободе под подпиской о невыезде, взяли под стражу в зале суда.

Арсланову предъявили обвинения в крупном мошенничестве еще в 2019 году. Уточнялось, что это было сделано в рамках длящегося с 2013 года уголовного дела о хищениях у Минобороны через компанию «Воентелеком», с которой военное ведомство заключало госконтракты на поставку оборудования для наземных станций спутниковой связи и центров мониторинга. По версии следствия, Арсланов и его сообщники вместе с другими «неустановленными лицами» заключили такие госконтракты по завышенной стоимости и таким образом похитили 1,6 млрд рублей.

Арсланова также обвинили в вымогательстве 12 млн рублей у бывшего директора Ярославского радиозавода Сергея Якушева. Экс-замначальника Генштаба не признал вину ни по одному из вмененных ему эпизодов преступлений.

Еще три человека, проходивших по этому делу, — в том числе бывший подчиненный Арсланова генерал-майор Александр Оглоблин, — ранее признали вину и заключили досудебное соглашение. Материалы по ним выделены в отдельное производство.

Оглоблин в рамках соглашения дал показания на соучастников махинаций, включая своего бывшего начальника. В 2022 году его осудили на 4,5 года колонии, сейчас он находится под стражей по другому уголовному делу.

Против Арсланова продолжается расследование дела о махинациях при поставках в армию радиостанций Р-187-П1 «Азарт», отмечает ТАСС.

«Не каждая пятница такая, как сегодняшний понедельник», — отреагировал на приговор Арсланову эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Colonelcassad Борис Рожин.

«Канал специального назначения» напоминает , что преемник Арсланова на посту замглавы Генштаба генерал Вадим Шамарин в апреле был осужден на семь лет колонии за взятку на общую сумму 36 млн рублей.