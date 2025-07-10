В Москве 10 июля воздух нагрелся до 33,8 градусов, что стало температурным рекордом за всю историю наблюдений с 1879 года. Предыдущий показатель был ниже на 0,4 градуса, рассказал «Ленте.ру» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что 11 июля рекордные значения будут «во многих городах и весях Европейской части России».

7 июля главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила в разговоре с RTVI, что на этой неделе в Москве и области будет аномальная жара, особенно в четверг и пятницу, когда ожидается плюс 32—34 градуса. Она допустила, что могут быть даже «установлены новые значения рекордов максимальной температуры».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец писал, что Москва «накалилась до предела», поскольку температура в одном из автомобилей достигла 50 градусов.

Тишковец отмечал, что 10 июля температура продолжит повышаться до 17:00 мск. По прогнозам эксперта, температурные рекорды в этот день также могут быть побиты в Ростове-на-Дону, Луганске и Калуге. Близкими к максимуму показатели будут в Донецке, Туле, Рязани и Брянске.

12 и 13 июля вероятность освещающих грозовых дождей в столице возрастает, но это лишь «немного собьет аномальный зной», объясняет Тишковец.

В московском Дептрансе сообщили, что подготовились к жаркой погоде, чтобы обеспечить комфортные поездки для пассажиров. В частности, кондиционеры и вентиляцию перевели на летний режим, сняли 6 тыс. вторых вестибюльных дверей, поставили на некоторых станциях бутилированную воду для бесплатной раздачи, оснастили большинство станций МЦД навесами от солнца и осадков.

Роспотребнадзор рекомендовал сокращать продолжительность рабочего дня при высоких температурах в помещениях, где находятся сотрудники.