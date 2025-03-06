Мещанский суд Москвы перевел в СИЗО жену экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янину, которая находилась под домашним арестом по делу о посредничестве в вымогательстве взятки и особо крупной растрате. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следователя. Янина Копайгородская была взята под стражу в зале суда. Ходатайство рассматривалось в закрытом режиме, представители СМИ были допущены лишь на оглашение резолютивной части решения.

Ранее адвокат обвиняемой Елизавета Меткина рассказала «Коммерсанту», что причиной требования ужесточить меру пресечения стало предполагаемое давление на свидетеля с целью заставить его изменить показания.

Меткина назвала изменение меры пресечения по ненасильственной статье «ударом по всей правовой системе». Она напомнила, что Копайгородская является матерью трех малолетних детей, старшему из которых исполнилось три года. После перевода женщины в СИЗО они будут отправлены в детский дом.

Помимо годовалых близнецов и дочери в возрасте трех лет, у Копайгородских есть также дочь в возрасте 14 лет и сын в возрасте 21 года. Ранее молодой человек был допрошен по делу его родителей в качестве свидетеля. После допроса ему было запрещено общение с обвиняемыми.

Алексей Копайгородский занимал должность мэра Сочи с 2019 года, в мае 2024 года он ушел в отставку. В середине сентября СМИ сообщили, что он отправился в качестве добровольца в зону специальной военной операции и проходит службу в Луганской народной республике.

Бывший мэр был арестован 25 сентября по делу о присвоении или растрате в особо крупном размере. В частности, ему предъявили обвинение в хищении земельных участков площадью 787 кв. м. каждый, общая стоимость которых оценивается в 3,7 млн рублей. Копайгородский отказался признавать вину.

В октябре командир добровольческого корпуса «Князь Владимир» Денис Барило обратился с просьбой отпустить Копайгородского под наблюдение командования воинской части, где он состоял до задержания. Барило отметил, что бывший мэр был удостоен награды «За отвагу», а личный состав его корпуса был обеспечен «необходимым имуществом, оборудованием и транспортом» благодаря его «организационным действиям».

О задержании Янины Копайгородской, которая также отправилась на службу в СВО в августе 2024 года, стало известно в ноябре. Незадолго до этого сообщалось, что суд арестовал ее кредитный банковский счет с более, чем 100 млн рублей. В разговоре с RTVI адвокат Копайгородской назвала задержание матери пяти детей и участницы СВО первым подобным «вопиющим случаем».