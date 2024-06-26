В Махачкале задержан 27-летний местный житель, который своей «шуткой» про перестрелку спровоцировал полицейскую операцию вечером 25 июня. Видеозапись его допроса опубликована в телеграм-канале «Криминальная хроника МВД Дагестана», который ведет пресс-служба силового ведомства.

По словам молодого человека, его «вообще не так поняли», хотя он говорил «в шуточном формате». Выходя из автомобиля на улице, он, как сам утверждает, комментировал некое видео из интернета — очевидно, посвященное недавним терактам в республике, — и поделился своими соображениями о том, что «сейчас опасное время выходить», поскольку «сейчас тоже где-то что-то происходит».

Слова мужчины были услышаны девушками, которые «сидели рядом на скамейке у бордюра», и восприняты ими якобы неправильно. Пресс-секретарь МВД Дагестана, публикуя видео допроса, отметила, что задержанный, «мягко говоря, немного лукавит».

Девушки-свидетельницы рассказали, что около 22:00 у скамейки, на которой они сидели возле кофейни на Университетской площади, остановился черный внедорожник, и оттуда вышли трое мужчин. По их словам, тот молодой человек, который в итоге был задержан, подошел к ним сзади и сказал: «Смывайтесь отсюда, сейчас здесь будет перестрелка!»

Девушки последовали его совету, но перед этим позвонили в полицию и предупредили о возможной перестрелке на площади. После этого, как пояснили в МВД Дагестана, была начата полицейская операция.

В ней задействовали семь нарядов полиции с кинологами. Территория вокруг Университетской площади была оцеплена, и внутри оцепления проводилась тщательная проверка.

«И всё это время — паника и истерия в соцсетях и не только», — подчеркнула пресс-секретарь дагестанского управления МВД.

По ее словам, «учитывая ту трагедию, что происходила эти дни в Дагестане, можно сказать только одно — это [якобы шуточное заявление мужчины о перестрелке] было, мягко говоря, неумно».

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Напомним, накануне вечером в дагестанских телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Махачкале полиция ловит предполагаемых террористов после некой перестрелки. Местные жители снимали из окон видео, которые тут же появлялись в соцсетях. Судя по опубликованным кадрам, силовики бегали по улицам, проверяя пространство между зданиями, а также останавливали автомобили для досмотра и проверяли документы у водителей.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на собственный источник утверждал, что в Махачкале ввели план «Перехват» для розыска двух вооруженных людей из «подозрительной черной приоры», которые якобы обстреляли сотрудника ППС при его попытке проверить у них документы.

Вскоре представитель пресс-службы МВД Дагестана заявила журналистам, что план «Перехват» не вводился, а полицейскую проверку организовали из-за сообщения о вооруженном человеке в районе Университетской площади.

«На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей её территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась. Всё спокойно. Команда — отбой», — заявили в пресс-службе правоохранительного ведомства.