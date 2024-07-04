Американский журналист Такер Карлсон 3 июля объявил о возможном выходе интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.

“Кажется, у нас есть [возможность взять] интервью у Зеленского. Мы пытались получить его в течение двух лет, особенно активно после интервью с Путиным в феврале. Суть в том, чтобы донести до американцев столь необходимую информацию о конфликте, который полностью меняет положение их страны в мире. Вскоре выйдет, надеемся”, — написал Карлсон в соцсети X.

В начале февраля 2024 года американский журналист взял интервью у президента России Владимира Путина. Глава государства заявил тогда о готовности Москвы к переговорам с Киевом. Также Путин отметил, что у России нет интереса в том, чтобы нападать на европейские страны и развязывать «глобальную войну».

В апреле Карлсон поговорил с основателем соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым.

Позднее стало известно, что во время пребывания в России журналист также встретился с философом Александром Дугиным. Интервью с Дугиным было опубликовано в конце апреля.

Ранее Карлсон работал на американском телеканале Fox News, он зарекомендовал себя как критик политики правительства США. В апреле 2023 года Карлсона уволили из Fox News.