Российские журналисты, работающие в редакциях «Голоса Америки»* и «Радио Свобода»**, могут остаться «без средств к существованию» и какого-либо юридического статуса за границей. The Guardian считает, что это «неизбежные проблемы», связанные с решением администрации президента США о прекращении финансирования Агентства по глобальным медиа (USAGM), которое курировало эти вещательные компании.

Как пишет The Guardian, многие российские журналисты «Радио Свобода»** проживали в Праге, Риге и Вильнюсе по рабочим визам. Прекращение финансирования вещательной компании приведет к истечению срока действия виз, в результате чего они в течение нескольких месяцев останутся без юридического статуса. Издание считает, что депортация «любого из них может привести к уголовному преследованию».

The Guardian приводит в пример Алсу Курмашеву — журналистку татаро-башкирской службы «Радио Свободная Европа/Радио Свобода»**, которая была приговорена в России к 6,5 годам колонии по делу о фейках про армию. В августе 2024 года она была освобождена в рамках российско-американского обмена пленными.

Источник The Guardian считает, что если «Радио Свобода»** в ближайшее время не сможет найти финансирование, то «это потенциально может подвергнуть серьезному риску очень большое количество журналистов», а также повлиять на их семьи.

«Если финансирование будет прекращено, срок действия виз истечет, журналисты могут остаться без юридического статуса и, по сути, оказаться в затруднительном положении. Россиянам трудно даже обратиться в свои посольства, когда срок действия их паспортов истекает», — пояснил собеседник издания.

Почему «Радио Свобода»** остановило работу в США

14 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о максимальном сокращении штата и функций семи федеральных агентств, в том числе Агентства по глобальным медиа (USAGM), которое курирует «Голос Америки»* и «Радио Свобода»**.

На фоне этого радиостанции прекратили работу в США. Директор «Голоса Америки»* Майкл Абрамовиц отметил в соцсетях, что это радио проработало 83 года и приобрело статус легендарного. Он заявил, что «глубоко опечален» случившимся, а более 1,3 тыс. журналистов, продюсеров и других сотрудников станции получили уведомление об отправке в отпуск.

The Guardian отмечает, что «Радио Свобода»** подало в суд на МИД США, пытаясь заблокировать прекращение финансирования. Представители медиа утверждают, что только Конгресс имеет право распоряжаться федеральными расходами.

По решению Конгресса USAGM является независимым. В 2020 году был принят закон, призванный ограничить власть назначаемого президентом главы агентства. На сайте USAGM указано, что его основная задача — «информировать, вовлекать и объединять людей по всему миру в поддержку свободы и демократии». Бюджет агентства — около $270 млн. Издания, которыми управляет USAGM, вещают на 49 языках.

В настоящее время ЕС ищет способ альтернативного финансирования вещательной компании, хотя высокопоставленные лица уже сомневаются, смогут ли они найти деньги для поддержки ее деятельности в полном объеме. Чешская Республика возглавляет кампанию по предоставлению пакета поддержки ЕС, отмечает The Guardian.

* внесен(о) Минюстом России в реестр иностранных агентов

** внесен(о) Минюстом России в реестр иностранных агентов, его юрлицо Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) признано нежелательной организацией в России