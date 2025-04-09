О том, что в Россию готовится вторжение, знало всего четыре человека, при этом некоторые командиры не были уверены в «законности» пересечения российской границы. Об этом в интервью изданию «Левый берег» заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

Он заявил, что сложившаяся летом 2024 года ситуация для украинской армии была критическая, и, чтобы «максимально ослабить натиск» России, было решено провести атаку там, где, по его мнению, российская сторона этого не ожидает. О подготовке этой операции, добавил генерал, «сначала знали четыре человека».

«Потом, уже непосредственно за две недели до наступательных действий, конечно, [о ней] знали и командиры. Но это потребовало очень подробной, тщательной подготовки. В частности, подготовки личного состава, потому что перейти государственную границу, как оказалось, тоже для некоторых было своеобразным таким моральным барьером. <…> Были даже командиры, которые задавали вопрос, законно ли это», — добавил Сырский.

Главком ВСУ уточнил, что не все украинские офицеры были психологически готовы к наступлению. Отдельно он отметил, что заграждения на границе со стороны России были «очень мощно построены». По его словам, украинским военным удалось преодолеть различные препятствия только за 12 часов до вторжения в Курскую область, которое произошло в начале августа 2024 года.

В январе 2025 года Минобороны России сообщило, что площадь территории, занятой ВСУ в Курской области, изначально составляла 1268 кв. км. 8 марта 2025 года командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал о начале масштабного наступления российских войск в Курской области.

Сырский сообщал, что украинские военные «осуществляют своевременные меры по маневру на выгодные рубежи обороны», фактически подтвердив отступление с российской территории. В Киеве допускали, что после того, как ВСУ фактически были вытеснены из Курской области, Сырского могут отправить в отставку. Однако позже депутат Верховной рады Александр Гончаренко заявил со ссылкой на «100% источник», что кадровых изменений не планируется.