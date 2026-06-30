Конфликт на Ближнем Востоке сильно повлиял на мировые рынки. Однако поведение цен на золото оказалось нетипичным: вместо привычного роста котировки, наоборот, снижаются. Как посчитал RTVI, за четыре месяца цены на этот драгоценный металл упали почти на 24%. Эксперт в области финансов Андрей Бархота рассказал RTVI, почему так произошло и что будет дальше.

Почему изначально золото было ценной инвестицией

В конце июня цены на золото опустились примерно до $4 тыс. за тройскую унцию (это основная единица измерения массы драгоценных металлов). Это стало самым низким показателем с ноября 2025 года. При этом в 2025-м — начале 2026 года цены на золото достигли исторического максимума — с ростом от 38% до 60%, по разным оценкам. Это зависело от разных видов инвестиций, например, в аффинажное золото (драгоценный металл высшей пробы, очищенный от примесей до чистоты 99,9%), слитки и фьючерсы.

«И это действительно была неожиданность для инвесторов, потому что ни рынок акций, ни рынок облигаций, ни процентные активы не показали такого значения», — отметил эксперт финансового рынка Андрей Бархота в разговоре с RTVI.

По словам собеседника RTVI, ключевым фактором изначального роста цен стало торговое противостояние США и Китая еще в апреле 2025-го. Инвесторы массово перераспределяли средства: сокращали позиции в валютах и акциях в пользу золота, что и привело к стремительному росту котировок.

«Причем котировки золота росли так быстро, что они сильно оторвались от показателей добычи, показателей промышленного использования золота и вообще вошли в зону чрезмерно переоценённых активов», — рассказал Андрей Бархота.

По словам собеседника RTVI, аналитики предсказывали, что цены на золото будут расти и могут достичь отметки в $7 тыс., а то и $10 тыс. за тройскую унцию. Однако сильное отклонение котировок от реальных экономических параметров во многом предопределило последующий резкий спад цен на этот драгметалл.

Почему цены на золото резко упали

Согласно расчетам, которые провел RTVI на основе данных Trading Economics, с 27 февраля по 29 июня 2026 года цены на золото снизились на 23,9%.

Андрей Бархота связал такую динамику с оттоком инвестиций из золота и их перераспределением в другие активы, в частности — в нефть. На это повлияли кризис на Ближнем Востоке и ситуация с Ормузским проливом. Спрос сместился с золота в сторону валютных хеджирующих инструментов, а также акций, прежде всего, крупнейших американских технологических компаний.

«[Эти корпорации] открыли новую индустриальную прослойку, связанную с применением искусственного интеллекта в конкретных техноэкономических направлениях, в том числе в ведении боевых действий», — отмечает эксперт финансового рынка.

Что будет с рынком золота

Скорее всего, сильного падения цен на золото ожидать не стоит, считает Андрей Бархота.

«Какой-то уровень поддержки в виде $3,5-$3,8 тыс. за тройскую унцию будет существовать даже при резком изменении ситуации. Но и такого роста, как раньше, мы тоже не можем ожидать, будет определенная пауза. <…> В этом отношении разнообразие активов для вложения и для инвестирования вытесняет такую архаику, как золото. И в этом смысле мы, скорее всего, не увидим прироста интереса инвесторов к золоту», — предположил собеседник RTVI.

В последнее время уже есть примеры быстрого урегулирования торговых противоречий между крупнейшими мировыми экономиками. Геополитические кризисы, несмотря на резкие всплески, перестают оказывать столь продолжительное влияние на рынки.

«У нас уже были новые примеры быстрого урегулирования торговой войны на примере экономических отношений США — ЕС, США — Китай, ЕС — Китай», — объяснил эксперт.

Конфликт на Ближнем Востоке — один из последних и наиболее крупных — в режиме реального времени демонстрирует, как быстро меняются цены на нефть.

В ближайшие 1,5-2 года интерес инвесторов вновь переключится на традиционные финансовые инструменты, например, акции американского рынка и IT-сектор, заключил Андрей Бархота.