Цена золота растет и обновляет рекорды — 26 сентября она впервые превысила отметку в $2700 за тройскую унцию в ходе торгов на нью-йоркской бирже Comex. На этом фоне люди стали активно скупать золото. Экономист, автор телеграм-канала «Хулиномика» Алексей Марков рассказал RTVI о том, стоит ли действительно вкладываться в этот драгоценный металл и есть ли еще выгодные варианты.

«Для начала нужно сказать, что золото действительно уже несколько месяцев показывает исторические максимумы. В августе впервые была пробита отметка в $2500 за унцию, а если считать в привычных нам единицах, получится почти 8 тысяч рублей за 1 грамм (за год оно выросло на треть).

Основная причина — геополитическая нестабильность в мире. Происходит медленное, но, похоже, неостановимое снижение роли доллара в мировых расчетах. Это сопровождается низкими ставками рефинансирования у многих важных валют.

Грубо говоря, в мире стало довольно много долларов, при этом доверие к ним постепенно ослабевает. Центробанки разных стран ищут варианты вложения своих резервов во что-то более надежное, чем американские долговые бумаги.

Страны, которые держат больше всего золота в своих хранилищах: США, Германия, Италия, Франция, Россия, Китай, Швейцария. С небольшим отрывом дальше идут Япония и Индия. Причем объемы покупок золота центробанками за последние годы тоже бьют рекорды.

Видя рост биржевых цен, и физлица, и инвестфонды тоже начали увеличивать свои вложения в драгметаллы (цены на серебро тоже растут; при этом платина и палладий пока в отстающих).

Кроме паевых фондов, которые торгуются на Мосбирже (GOLD, TGLD, AKGD, SBGD), хорошие брокеры дают доступ непосредственно к биржевому золоту (GLDRUB_TOM). С начала года я сам, например, покупаю 1 грамм золота каждую неделю вне зависимости от цены. Но у этого инструмента есть недостаток: как и на валюту, на него не распространяются вычеты и льготы долгосрочного владения.

У фондов такой проблемы нет, зато есть комиссия за управление, которая может достигать 2% годовых, что довольно много. Но это меньше, чем заморозка 100% активов когда-то самого популярного в России фонда FXGD компании Finex.

Есть и другие варианты вложения в золото: обезличенные металлические счета в банках, слитки, инвестиционные монеты (самая известная — Георгий Победоносец) и исторические монеты, в которых к цене металла добавляется нумизматическая премия. Или убавляется, если вы покупаете чепуху втридорога. Но это тема для отдельной заметки».