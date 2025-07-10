Не всё пошло по плану: как сталинский генплан 1935 года изменил Москву

За почти 900 лет облик Москвы неоднократно и кардинально менялся. Но самые яркие изменения города произошли в начале и середине 20-го века, когда из провинциального города, с узкими, кривыми улочками и деревянными домами, Москва превратилась в яркую и стильную столицу советского государства. А началось всё 90 лет назад, 10 июля 1935 года, когда было принято постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы». Генплан, получивший название «сталинский», предусматривал радикальное переустройство городской среды, нашедшее затем отражение в фильмах, картинах и «народной молве». RTVI вспоминает самые эффектные элементы генплана, не доведенного до конца, однако оставившего глубокий след в истории города и страны.

После переезда в марте 1918 года из Петрограда в Москву многочисленных министерств и ведомств и их многочисленных служащих в новой столице катастрофически не хватало жилой площади. Строительство немногочисленных домов-коммун и надстройки старых зданий новыми этажами, уплотнение «барских» квартир и разделение их на коммуналки — ничего не могло решить эту проблему. Город бурлил, доходя до точки кипения — дорожное движение и коммунальные службы с трудом балансировали на грани коллапса, а дефицит жилья стал горькой приметой времени. Булгаковский «квартирный вопрос» — не художественная метафора.

Пример, позволяющий понять уровень возросших нагрузок на коммунальные сети: в 1917 году население Москвы составляло 2 млн человек, которым в сутки было необходимо 13,3 млн ведер воды. Однако уже к началу 1930-х годов население столицы СССР возросло до 3,6 млн человек, которым ежедневно требовалось воды уже втрое больше — 37 млн ведер.

Город стоял в шаге от коммунальной катастрофы — это понимали все специалисты. На этом фоне и было принято решение начать реконструкцию Москвы. И уже в 1932 году, через год после сноса храма Христа Спасителя и проведения первого тура конкурса на строительство мегаломанского Дворца Советов в сто этажей, Моссовет объявил закрытый конкурс на проект генерального плана.

Архитектор Герман Красин выступал за «звездообразную» схему городского устройства с поселками-лучами вдоль проспектов, разделенных зелеными зонами. Немец Эрнст Май выдвинул предложение о переформатировании советской столицы в систему «город плюс города-спутники». Лидер движения рационализма Николай Ладовский радел за идею «города-параболы» с разомкнутой кольцевой транспортной магистралью и дальнейшим развитием вдоль и вширь Тверской улицы.

Пожалуй, самым радикальным можно было назвать предложение Ле Корбюзье о сносе всех построек в центре, за исключением Кремля и Китай-города с последующей отстройкой города на основе прямоугольного устройства городского пространства. Однако все эти проекты были отвергнуты, а работа над генпланом была доверена создателю «Бюро по планировке городов» (позднее — Гипрогор) Владимиру Семенову и члену Архитектурно-художественного совета Моссовета Сергею Чернышеву.

Генеральный план

«Пленум ЦК обязывает московские организации приступить к разработке серьезного научно-обоснованного плана дальнейшего расширения и застройки г. Москвы. При планировке Москвы как социалистического города в противоположность капиталистическим городам не должна допускаться чрезмерная концентрация на небольших участках больших массивов населения, предприятий, школ, больниц, театров, клубов, магазинов, столовых и т.д.»

В постановлении от 10 июля 1935 года Совет народных комиссаров СССР выступил с критикой «стихийного» характера того развития, которое было характерно для Москвы «даже в лучшие годы» из-за «варварского российского капитализма». В числе специфических градостроительных черт столицы советское правительство называло узкие и кривые улицы, множество переулок и тупиков, скопление в центре города мелких предприятий и складов, небольшое количество этажей и качество постройки домов, а также беспорядочную планировку железнодорожного транспорта.

Центральный комитет Всесоюзной коммунистической партии большевиков отвергал идею сохранения Москвы «как законсервированного музейного города старины» и говорило о необходимости достижения «целостного архитектурного оформления» столичного городского ансамбля с учетом «лучших образцов классической и новой архитектуры».

В частности, планировалось в течение 10 лет объединить разнообразие отдельных архитектурных объектов в «подлинно социалистический город» за счет городских парков. Вместе с этим власти считали нецелесообразным создавать «город-гигант» и хотели ограничить пределы роста Москвы.

Плотность и этажность

Градостроителям было предложено исходить из численности городского населения в 5 млн человек и возможного расширения территории с 28,5 тыс. до 60 тыс. гектаров за счет площадей вдоль Москва-реки, а на территории нового юго-западного района к концу 1930-х должны были быть возведены новые жилые дома площадью 1 млн квадратных метров.

При этом застройка должны была осуществляться из расчета постепенного уменьшения плотности заселения, которая достигала тысячи человек на 1 гектар жилого квартала. В перспективе планировалось добиться плотности в 400 человек на аналогичную площадь и равномерно распределить такой уровень заселения по всему городу.

В наиболее удобных и ценных для проживания районах допускалось доведение плотности до 500 человек на 1 гектар жилого пространства за счет увеличения количества этажей. В то же время, к постройке в столице должны были допускаться жилые дома высотой не ниже шести этажей, а на широких магистралях и в местах, «требующих наиболее выразительного и парадного оформления» — дома в 7-10-14 этажей.

Озеленение и обводнение

За пределами города в радиусе до 10 км планировалось создать «защитный пояс» из лесопарков и соединить их зелеными полосами с центром Москвы по направлениям от Сокольников и Измайлово — по берегам Яузы, от Ленинских гор и парка им. Горького — вдоль набережной Москва-реки, а также от Останкинского зеленого массива — по Самотеке и Неглинной улице.

С целью «обводнения» города было постановлено создать два «водных кольца»: одно — от Клязьминского водохранилища по Восточному каналу через Измайловский парк, Текстильщики и Южный порт у Кожухово по Москва-реке к Химкинскому водохранилищу; второе, внутригородское — соединяющее Химкинское водохранилище с Яузой до Москва-реки. Такие «кольца» по задумке проектировщиков давали возможность использовать волжскую воду благодаря каналу Волга — Москва.

Новые улицы и проспекты

Для разгрузки центра города от движения и обеспечения прямой транспортной связи московских районов без обязательного проезда через центр было решено дополнить историческую радиально-кольцевую систему улиц.

«Исходя из этого, параллельно набережным создать новый проспект, идущий от площади им. Дзержинского к Дворцу советов и Лужникам и далее, по специально сооружаемому мосту с эстакадным подъездом к нему, через Москва-реку и Ленинские горы в новый юго-западный район»

Чтобы продолжить работу по пробивке проспекта, ведущего к Дворцу советов, Совет народных комиссаров постановил расширить Волхонку на отрезке между улицей им. Фрунзе и Антипьевским переулком, а также снести жилой квартал, выходящий на фасад гостиницы Моссовета. Промежуточные здания между Моховой и Манежной улицей, а также между Волхонкой и Большим каменным мостом должны были снести к моменту завершения строительства Дворца советов.

«Красную площадь расширить вдвое, а центральные площади — им. Ногина, им. Дзержинского, им. Свердлова и Революции — в З-летний срок реконструировать и архитектурно оформить»

В течение десяти лет планировалось создать три сквозные улицы, пересекающие город, за счет соединения, спрямления и расширения по трем направлениям: от Измайловского парка до Ленинских гор (где было постановлено разбить центральный городской парк), от Всехсвятского по Ленинградскому шоссе к заводу им. Сталина, а также от Останкинского парка на Серпуховское шоссе.

Регулятивные красные линии основных уличных магистралей предусматривали пробивку новых радиальных улиц в восточной и юго-восточной частях Москвы (от площади им. Ногина — к Проломной заставе, от Яузских ворот — к заводу им. Сталина и от Покровских ворот — к Курскому вокзалу), а также Ново-Кировской и Ново-Арбатской улиц, параллельных старым радиальным маршрутам.

Новые кольцевые магистрали включали в себя:

Центральное полукольцо: Спасо-Глинищевский переулок — Большой Комсомольский переулок — Фуркасовский переулок — Кузнецкий мост — проезд Художественного театра — улица им. Огарева с выходом на Кропоткинскую площадь;

Продолжение бульварного кольца в Замоскворечье;

Новое бульварное кольцо с использованием трассы Камер-Коллежского вала;

Новое парковое кольцо, связывающее парковые массивы Москва: Останкино, Сокольники, Измайлово, Введенские и Ленинские горы, Лужники, Краснопресненский, Петровский и Тимирязевский парки.

Расширение Тверской улицы и дома-путешественники

Одним из важных элементов реконструкции города было расширение Тверской улицы, которая в 1932 году была названа в честь писателя Максима Горького. Чтобы не сносить дома, расположенные вдоль улицы, в Метрострое предложили «сдвинуть» здания механическим способом.

К домам прикрепляли тросы, выстраивали вокруг основания раму, после чего здания отделяли от фундамента, а раму помещали на специальные катки, с помощью которых постройку можно было передвигать домкратами и лебедками по специально проложенным для этого рельсам.

Путешествующие дома стали одним из главных «чудес» Москвы 1930-х годов — во время «переезда» в зданиях продолжали работать водопровод, электричество и водоснабжение благодаря временной системе коммуникаций, и их обитатели могли оставаться в своих квартирах, в то время как работа по перемещению построек велась доже по ночам. Этот процесс вызывал неимоверное любопытство зевак, а в 1938 году дома-путешественники даже стали героями фильма Александра Медведкина «Новая Москва» (которая так и не вышла в прокат).

Семь высоток вместо восьми

После того, как власти одобрили идею возведения высотных зданий, в 1938 году началось строительство первого корпуса дома на Котельнической набережной. Работа над знаковым архитектурным проектом была прервана войной. В 1947 году Сталин подписал постановление о возобновлении строительства, а официальную дату закладки приурочили к празднованию 800-летия Москвы.

Всего планировалось выстроить восемь зданий в стиле «советского ар-деко» — монументального классицизма, получившего название «сталинский ампир». Помимо здания на Котельнической набережной, были построены главное здание МГУ, гостиницы «Ленинградская» и «Украина», здание Министерства иностранных дел, жилой дом на Кудринской площади, а также здание на площади Красных ворот.

После смерти Сталина было решено прекратить работу по возведению здания Наркомата тяжелого машиностроения в Зарядье несмотря на то, что к этому моменту уже почти довели до конца сооружение стилобата. Проект «законсервировали», а в 1960-х годах на его основе выстроили гостиницу «Россия».

Центральный дом «Аэрофлота»

Еще одним несостоявшимся проектом реконструкции стало здание в честь героев советской авиации, которое должно было располагаться на площади Белорусско-Балтийского вокзала новой планировки. Сама площадь представлялась как пункт связи с другими государствами, в связи с чем ЦДА замышлялся как показательный и символический объект.

По задумке архитектора Чечулина, портик главного входа был архитектурной интерпретацией триумфальной арки, стилобат стилизован под киль корабля, чьи нос и корма акцентировались скульптурными группами, а наверху ЦДА венчался еще одной динамичной «крылатой» композицией, которую должен был создать автор скульптур «Девушка с веслом» и «Булыжник — оружие пролетариата» Иван Шадр.

Однако проект был признан непригодным ни по своему объему в 190 тысяч кубических метров, ни по предложенной конфигурации. Впрочем, часть идей Чечулина позднее была реализована при строительстве Дома правительства России в 1981 году.

«Дом под юбкой»

Жилое здание на углу Тверской улицы и Тверского бульвара было построено в конце 1930-х годов на месте снесенного храма Дмитрия Солунского. Авторы проекта — архитектор Аркадий Мордвинов и инженер Петр Красильников украсили дом башенками, эркерами, наличниками, балконами и аркой-проездом.

Свое название «Дом под юбкой» здание получило благодаря статуе балерины работы Георгия Мотовилова. Скульптура с поднятой рукой напоминала москвичам приму Большого театра Ольгу Лепешинскую и из-за близости к памятнику Пушкина породила стишок: «Над головою у поэта/Воздвигли даму из балета/Чтоб Александр Сергеич мог/Увидеть пару стройных ног».

Однако в 1958 году скульптуру было решено демонтировать ввиду аварийного состояния и риска для проходивших внизу людей. Впрочем, несмотря на это, здание продолжили называть «домом под юбкой».

Заправка Дворца Советов

Несмотря на то, что легендарный Дворец Советов так и остался на уровне макетов и эскизов, один его элемент сохранился по сей день. В 1938 году по проекту архитектора Алексея Душкина была построена автозаправка, которая должна была стать первым шагом к работе по возведению Дворца Советов.

Заправка характерной планировки и дизайна получила статус правительственного объекта для служебного транспорта. Заправиться на бензоколонке можно только по специальному талону, и обычные автомобили не могут попасть на ее территорию, так как по документам она числится как объект ФСО.