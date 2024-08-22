В 2005 году американский предприниматель Дэвид Бах ввел термин «эффект латте», смысл которого заключается в том, что отказ от расходов на необязательные покупки позволяет сэкономить серьезную денежную сумму за несколько лет или даже месяцев. Позднее «теория чашки кофе» была популяризирована финансовыми коучами и тренерами по личностному росту. Экономист, автор телеграм-канала «Хулиномика» Алексей Марков рассказал RTVI насколько верен такой подход, а также что на самом деле становится препятствием для обогащения.

Что мешает разбогатеть? Финэксперты говорят о том, что частая покупка кофе мешает россиянам нормально копить!

Отличный вопрос. Хорош он хотя бы тем, что вам не понравится мой ответ: разбогатеть вам мешает маленькая зарплата. А кофе вообще ни при чем.

На этом можно было бы закончить, но тут много нюансов — и конечно же, возражений.

Если зарплата у вас большая, то вы слишком много тратите. Если вы уже откладываете деньги, то мешает короткий горизонт планирования: стоит заглянуть на 15 лет вперед — там все будет окэй.

А уж если мы говорим о настоящем богатстве — не о том случае, когда у вас солидная айти-ипотека, вы катаетесь на новом китайском авто и два раза в год можете сгонять в Турцию или Таиланд. А когда машин у вас несколько — под разные случаи и времена года, летаете вы бизнесом, а живете в коттедже с бассейном неподалеку от большого города. Вот тут уже никакой зарплаты не хватит: потребуется кое-что еще. Что?

Владение долями в бизнесе. Вы — или основатель стартапа, или топ-менеджер с бонусами в виде акций компании. Другого варианта нет.

После этого придется задуматься о том, как вам увеличить зарплату. Вариантов много, и нужно пробовать все: переехать в город побольше, освоить более востребованную профессию, взять на себя больше ответственности и попросить за это повышение. Кажется, это все же немного проще, чем родиться в Калифорнии в семье сенатора.