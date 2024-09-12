По данным сервиса HeadHunter, которые приводит РБК, каждый третий россиянин (29% опрошенных) ежедневно перерабатывает. Почему люди стали чаще работать на износ, чем опасны переработки и что с этим делать: на вопросы RTVI ответили эксперты.

Наталия Чиненова, замдиректора компании НАТЭК-Нефтехиммаш по коммуникациям.

Что считается переработкой в современной корпоративной культуре?

Как представитель нефтегазовой промышленности могу сказать, что в рабочих профессиях все учитывается, каждый час на счету. Если говорить в целом о корпоративной культуре, то тут мир поменялся. Во многих корпорациях нет проходной пропускной системы, и человек больше ориентирован на результат, а не работу от звонка до звонка. У каждого есть проекты, цели, к которым он идет. В зависимости от того, насколько сотрудник мотивирован и насколько правильно системы мотивации проработал отдел кадров, работник может больше или меньше уделять время своей деятельности. Утвержденный рабочий день не так важен для достижения целей.

Кто чаще перерабатывает: рядовые сотрудники или топ-менеджеры?

Все зависит от отрасли и направления, в котором работает компания. И тут уже не зависит от того, рядовой это сотрудник или руководитель, перерабатывать могут все, если это командная работа. Если идет важный проект, отгрузка продукции или подготовка важной документации для заказчика, конечно, мы всей командой остаемся и доделываем. И у нас тоже есть сезонность, так сказать, период бизнес-активности — часто это осень или ранняя весна.

Чем опасны переработки, помимо выгорания и вреда здоровью?

Конечно, это опасно демотивацией сотрудника, выгоранием, но также и юридической ответственностью работодателя. Контроль за этим проще вести на предприятиях, где каждому сотруднику должна вовремя приходить смена. Компания несет за это большую ответственность, в том числе административную, в защите работников могут участвовать профсоюзы. В корпоративной культуре также имеется юридическая ответственность работодателя, однако там сотрудники нередко перерабатывают просто потому, что нужно сдать проект в срок.

Почему россияне стали больше перерабатывать за последнее время?

Сейчас идет тенденция на увеличение кадрового голода, по разным причинам сейчас огромная нехватка специалистов, и на поиски подходящей кандидатуры уходит больше времени, чем раньше. В свою очередь, работа и проекты остаются, и они ложатся на плечи тех, кто на данный момент работает в компании.

Как настроить учет рабочего времени?

Здесь в первую очередь нужно говорить о правильно выстроенной системе мотивации и работы кадровика. У отдела кадров подразделение оценивает задачи каждого департамента: сколько у человека работы, как он с ней справляется. Кому-то больше нужно времени для выполнения одной и той же поставленной задачи, кому-то меньше. В каждой компании есть трудоголик. Есть и отличия от региона к региону. В любом случае, эти вопросы должен решать специалист отдела кадров.

Ольга Петрова, эксперт трудового права, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости

Кто несет ответственность за сверхурочную работу и как получить выплаты за переработки?

Сверхурочная работа — это не пожелание работника, его привлекает работодатель. А любая благотворительность у нас не запрещена. Поэтому если работник по каким-то причинам решил остаться, но работодатель в данном случае официально ему не предлагал этого, то довольно сложно будет доказывать работнику, что это была инициатива работодателя.

Поэтому важно всегда, когда непосредственно руководитель говорит, что надо задержаться, ставить в этот момент вопрос — это официальная переработка? Как правило, это болезненный вопрос, поэтому многие работники часто перерабатывают, а потом в обидках, что вот мне как-то ничего не заплатили.

Каким образом можно бороться с этим? Надо четко понимать, что в первую очередь переработка должна быть зафиксирована. У нас есть статья в Трудовом кодексе, которая обязывает работодателя вести фактический учет рабочего времени. Поэтому, если сотрудник ушел с работы, допустим, не в шесть вечера, а в восемь, то в табеле должно быть указано восемь.

Когда человек перерабатывает, он должен знать, что тот, кто ответственен за ведение табеля, должен поставить реальное время. Это иногда совершенно разные люди — кадровик, который понятия не имеет, что какие-то переработки были, и руководитель, который не подал сведений.

Если работник добьется, чтобы в табеле в счет рабочего времени было поставлено реальное фактическое время, то 99%, что он сможет получить деньги на сверхурочную работу.

Дмитрий Кофанов, генеральный директор компании NS Consulting (кадровый консалтинг и аудсорсинг кадровых услуг)

Что грозит компании за переработки сотрудника?

Сверхурочная работа — это работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. По сути, это и есть переработка. Вообще говоря, любого сотрудника привлекать к сверхурочной работе можно только с его согласия. Поэтому должен быть документ, подтверждающий, что он привлечен к переработке.

Для компании, которая нарушает права работника, привлекая его к сверхурочной работе без согласия, предусмотрен штраф по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях — 30−50 тысяч рублей на юридическое лицо.