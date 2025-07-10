Кажется, еще вчера было лето, а сегодня — уже осень. Только отпраздновали Новый год — и вот снова ноябрь. Знакомо? Это ощущение, что время с возрастом ускоряется, почти универсально. И нет, дело не в физиологии. Все гораздо тоньше — в том, как наш мозг воспринимает происходящее.

Мозг считает не секунды, а события. На самом деле часы тикают одинаково для всех: в 10, 30 и 70 лет, однако, ощущение длины дня или недели субъективное. Психологи объясняют: чем насыщеннее день, тем длиннее он кажется в воспоминаниях. Один день в путешествии может запомниться ярче, чем вся предыдущая неделя рутины.

Исследование Zakay & Block 1997 года показало: наш мозг измеряет время ретроспективно, по числу значимых событий. Получается, чем их меньше, тем короче кажется период. Почему детям время кажется длиннее? Детство — это сплошной поток новизны: новые слова, люди, ощущения. Мозг буквально «записывает» каждый шаг, поэтому неделя в лагере или каникулы кажутся вечностью. Взрослые живут на автомате: один и тот же маршрут, одни и те же дела, те же лица. Мозгу зачастую нечего обрабатывать, значит, и время, как бы, «сжимается». Исследование Janet (1877 год), повторно подтвержденное в более современных работах (например, Fraisse 1963 года), показало: чем выше плотность новых событий, тем субъективно дольше кажется прожитый отрезок.

Также исследование Wittmann & Lehnhoff (2005 год) подтвердило: люди старшего возраста чаще воспринимают время как «ускоряющееся», особенно при низкой насыщенности повседневной жизни.

Но есть и хорошая новость: это можно изменить, даже не меняя кардинально образ жизни.

Существует несколько простых приемов:

1. Впускайте в жизнь новизну

Новая книга, необычный вкус, прогулка по другому маршруту. Мозг «отмечает» эти детали, и день кажется насыщеннее.

Исследование Ballard & Seibold 2016 года доказывает: разнообразие опыта увеличивает субъективную продолжительность времени.

2. Замечайте настоящее

Осознанность работает. и это не просто новое и модное течение в психологии. Вспомните, что вы ели на завтрак, что чувствовали, когда выходили на улицу. Чем больше вы фиксируете реальность, тем полнее она воспринимается.

В работе Droit-Volet за 2013 год показано: медитация осознанности (mindfulness) может изменить восприятие времени, «растягивая» его в субъективном опыте.

3. Разбавляйте рутину

Не обязательно увольняться или переезжать, осуществлять резкие движения и сжигать мосты. Достаточно хотя бы раз в неделю делать что-то иначе: встречаться в новом месте, смотреть нестандартное кино, менять порядок дел.

4. Делайте паузы

Не пролистывайте жизнь как ленту соцсетей. Остановитесь, послушайте музыку, понюхайте воздух после дождя, просто побудьте без телефона. Мгновения «в моменте» запоминаются особенно ярко. Возраст на самом деле не приговор

Время летит не потому, что мы стареем, а потому что живём повтором. Чем меньше в жизни новизны — тем быстрее она пролетает. Стоит добавить немного неожиданности, удивления, живого участия, и вы снова почувствуете, как день тянется, а не ускользает.